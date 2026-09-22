Şantiyedeki kuyuya düşen köpek itfaiyenin halatıyla kurtarıldı

olayın meydana gelişi:

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde çalışan işçiler, kuyudan gelen sesleri duydu. Yaklaşınca sahipsiz bir köpeğin kuyuya düştüğünü ve mahsur kaldığını fark eden işçiler durumu yetkililere bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine adrese sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler kuyuya halat sarkıtarak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve halatlı operasyonla köpeği yukarı çıkardı.

Olay, şantiye çalışanlarının dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile sonlandı; köpeğin kurtarılması ile mahalledeki çalışmalar sürdürüldü.

ADANA'DA İNŞAAT ŞANTİYESİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN SAHİPSİZ KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİNİN HALATLI OPERASYONUYLA KURTARILDI.