Seferihisar soruşturmasında eski başkanın iki makam şoförü gözaltına alındı

Operasyon ve gözaltı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme kaydedildi. Yapılan operasyonda, soruşturmaya aracılık ettikleri tespit edilen iki kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şoförlerin kimlikleri ve işlemler:

Gözaltına alınanların, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in makam şoförü A.D. ile tutuklu belediye başkan yardımcısı G.P.’nin makam şoförü M.K. olduğu bildirildi. Her iki şahsın da emniyetteki sorgu ve işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturmaya ilişkin resmi açıklama İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyonda, soruşturmanın seyrine göre yeni gözaltı ya da adli işlemler yapılabileceği belirtiliyor.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN GENİŞ ÇAPLI RÜŞVET SORUŞTURMASI KAPSAMINDA; TUTUKLANARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL YETİŞKİN VE BAŞKAN YARDIMCISI G.P.'NİN MAKAM ŞOFÖRLERİ GÖZALTINA ALINDI.