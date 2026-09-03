Şehir merkezinde şaşırtan rakam: dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar eden dilencilik faaliyetlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Divan Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan İran uyruklu şahıs, Zabıta Daire Başkanlığı hizmet binasına götürülerek üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 60 bin TL ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Zabıta ekipleri, yakalanan kişinin dilencilik yaptığı gerekçesiyle idari işlem başlattı. Üzerinden çıkan yüksek miktardaki para görevlileri şaşırttı ve olayla ilgili tutanak düzenlendi. Şahsa dilencilik faaliyetinden dolayı toplam 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

yasal süreç ve teslim:

İşlemleri tamamlanan İran uyruklu şahıs, yetkililer tarafından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi. Göç İdaresi tarafından alınan karar ile söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edildi. Belediye ekipleri, kent merkezinde bu tür denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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