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Şehir merkezinde şaşırtan rakam: dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı

Şanlıurfa'da Divan Yolu Caddesi'nde yakalanan İran uyruklu dilencinin üzerinden 60 bin TL çıktı; kişi 3 bin 700 TL ceza ile sınır dışı edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:56

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şehir merkezinde şaşırtan rakam: dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı

Şehir merkezinde şaşırtan rakam: dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar eden dilencilik faaliyetlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Divan Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan İran uyruklu şahıs, Zabıta Daire Başkanlığı hizmet binasına götürülerek üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 60 bin TL ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Zabıta ekipleri, yakalanan kişinin dilencilik yaptığı gerekçesiyle idari işlem başlattı. Üzerinden çıkan yüksek miktardaki para görevlileri şaşırttı ve olayla ilgili tutanak düzenlendi. Şahsa dilencilik faaliyetinden dolayı toplam 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

yasal süreç ve teslim:

İşlemleri tamamlanan İran uyruklu şahıs, yetkililer tarafından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi. Göç İdaresi tarafından alınan karar ile söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edildi. Belediye ekipleri, kent merkezinde bu tür denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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