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Şehitlikte hüzün: 30 ağustos'ta anne mezar fotoğrafında teselli buldu

Samsun'da 30 ağustos töreninde şehit annesi Gülbahar Çayıroğlu, oğlu Piyade Er Umut Bulut'un mezar taşındaki fotoğrafı severek teselli buldu; dualar okundu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehitlikte hüzün: 30 ağustos'ta anne mezar fotoğrafında teselli buldu

Tören detayları:

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklere Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti il başkanları ve dernek üyeleri katıldı. Katılımcılar, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okuttu, dualar etti ve mezarlara karanfil bıraktı.

Bir annenin duygusu:

Mezarlık ziyaretleri sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehit Piyade Er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Çayıroğlu, oğlunun mezar taşındaki fotoğrafı severek teselli aradı. Bulut, 14 yıl önce Hakkari Yüksekova'da görevi başında şehit olmuştu. Çayıroğlu ziyaret sırasında, "İçimiz buruk ama bugün de bizi bir araya getirenlerden Allah razı olsun. Onları görünce çok mutlu oluyorum. Diyecek hiçbir şeyim yok. Boğazım düğümleniyor. Oğlumu çok özledim. Anneler Günü’nde ilk oğlum gelirdi yanıma. Kır çiçekleri getirirdi. Şimdi sofralarım boş. Kızım da vefat etti. Sofram şimdi daha çok boşaldı. Şimdi günler daha bir boş, daha acılı, daha üzüntülü. Allah’ıma şükürler olsun, şehidimin oğlu var. Şimdi ona sarılıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Programın devamı:

Zafer Bayramı kapsamında Samsun'daki tüm şehitliklerde benzer anma programları gerçekleştirildi. Ayrıca cuma namazı öncesinde Büyük Cami'de Mevlid-i Şerif ve hatim duası okunması planlandı.

GÜLBAHAR ÇAYIROĞLU, OĞLUNUN MEZARINI ZİYARET ETTİ

GÜLBAHAR ÇAYIROĞLU, OĞLUNUN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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