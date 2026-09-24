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Seve Barajı derivasyon kanalları kışa hazırlanıyor

Kilis Belediyesi Seve Barajı derivasyon kanallarında temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor, yetkililer inceleme yapıp kış hazırlıklarını denetledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Seve Barajı derivasyon kanalları kışa hazırlanıyor

çalışmanın kapsamı:

Kilis Belediyesi ekipleri, Seve Barajındaki derivasyon kanallarında temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kanallarda birikmiş malzeme ve tıkanıklıkları gidererek kış koşullarına hazırlık amacıyla saha çalışmalarını gerçekleştiriyor.

hedef ve denetim:

Belediye yetkilileri yapılan çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgiler aldı ve uygulamanın ilerleyişini değerlendirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, şehrin kış mevsimine en iyi şekilde hazırlanması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

DERİVASYON KANALLARI TEMİZLENİYOR

DERİVASYON KANALLARI TEMİZLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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