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Seydiler kavşağında trafik kazası: otomobil kavşağa dönen kamyona çarptı, dört yaralı

Seydiler kavşağında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 19:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Seydiler kavşağında trafik kazası: otomobil kavşağa dönen kamyona çarptı, dört yaralı

Seydiler kavşağında trafik kazası: otomobil kavşağa dönen kamyona çarptı, dört yaralı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde İnebolu-Kastamonu karayolu üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Olayda dört kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, T.Ç. (41) idaresindeki 22 KF 666 plakalı Fiat marka otomobil, kavşaktan dönen B.Ç. yönetimindeki 37 SP 482 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi A.Ç. (35) ve çocukları E.H.Ç. (14) ile A.E.Ç. (8) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulansta yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KASTAMONU’NUN SEYDİLER İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KAMYONA ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 3...

KASTAMONU’NUN SEYDİLER İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KAMYONA ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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