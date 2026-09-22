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siirt dosyasında iddianame kabul edildi: mekiye akyel davasında yeni aşama

Siirt'te 2024'te boşandıktan bir gün sonra kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel dosyasında iddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilip tebliğ edildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

siirt dosyasında iddianame kabul edildi: mekiye akyel davasında yeni aşama

iddianame kabul edildi:

Siirt merkezde 2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kaybolan ve halen haber alınamayan Mekiye Akyel dosyasında yeni bir hukuki adım atıldı. Ailenin avukatı Gurbet Bilbay iddianamenin taraflara yeni tebliğ edildiğini açıkladı. Bilbay, daha önce Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla sürecin gündeme geldiğini ancak ağır ceza mahkemesi başkanının iddianameyi kabul etmediği yönündeki duruma işaret ettiğini, şimdi ise iddianamenin resmi olarak kabul edildiğini bildirdi.

arama çalışmaları ve bulunan deliller:

Bilbay, soruşturmaya ilişkin somut bulguları kamuoyuyla paylaştı. Buna göre soruşturma kapsamında yaklaşık 190 metrelik bir alanda arama çalışmaları yapıldı. Bölgedeki çalışmalarda JASAT ekibi tarafından fıstık bahçesinde, tanıkların beyanlarıyla Mekiye Akyel'e ait olduğu kabul edilen kıyafetler bulundu. Avukat Bilbay, daha önce JAK ekibinden talepte bulunduklarını ancak JAK kaydına rastlamadıklarını belirtti.

Bulunan kıyafetlerin üzerinde yapılan incelemede DNA tespitine rastlanmadığı ifade edildi. Bilbay bunun nedenini, şikayetin yaklaşık bir buçuk yıl sonra yapılmış olmasına ve delillerin zaman içinde bozulmuş olmasına bağladı. Buna rağmen iddianamede tanık beyanları ve bulunan kıyafetlerin mağdura ait olduğuna ilişkin tespitin dikkate alındığı yer aldı.

Olayın soruşturulmasında dikkat çeken teknik bir delil de baz istasyonu kayıtları oldu. Savunulan iddiaya göre şüpheli konumundaki sanıkların telefonları aynı anda Mekiye Akyel'e sinyal veriyor ve telefonlar aynı anda kapatılıyor; bu durum dosyada önem arz eden bir ayrıntı olarak kayda geçti.

cesetsiz dava, hukuki zorluklar ve talepler:

Dosyada henüz bir cesedin bulunmaması, davanın en kritik boyutunu oluşturuyor. Bilbay, cesedin yokluğunda yapılan iddianame ile mahkumiyetin garanti edilmediğini vurguladı ve cesetsiz cinayet davalarına ilişkin emsal kararların sınırlı olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle dosyada güçlü bir delil bütünlüğü ve etkin soruşturma talep edildi.

Avukat ayrıca arama-kurtarma çalışmalarının yalnızca JASAT tarafından yürütüldüğünü, JAK timlerinin de sürece dahil edilmesini istediklerini belirtti. Bilbay, Gülistan Doku dosyasına atıf yaparak benzer arama desteğinin önemine işaret etti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in çalışmaları için teşekkür etti. Bakanın faili meçhul cinayetler konusundaki girişimlerinin dosyanın yeniden değerlendirilmesinde etkin rol oynadığını kaydetti.

Sonuç olarak iddianamenin kabul edilmesi dosyada yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor. Ancak avukatın vurguladığı üzere, mahkûmiyet için cesedin bulunması ve delillerin mahkeme nezdinde kuvvetlendirilmesi kritik önemde. Aile ve avukatlar, dava sonucunun kesinleşmesi ve benzeri olaylar için emsal teşkil edecek bir karar çıkarılması yönünde ısrarcı olduklarını belirtiyorlar.

AKYEL AİLESİNİN AVUKATI GURBET BİLBAY, YAPTIĞI AÇIKLAMADA, İDDİANAMENİN YENİ TEBLİĞ EDİLDİĞİNİ...

AKYEL AİLESİNİN AVUKATI GURBET BİLBAY, YAPTIĞI AÇIKLAMADA, İDDİANAMENİN YENİ TEBLİĞ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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