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Sinop'ta tatilde rahatsızlanan kişinin hayatını kurtaran bypass

Tatil için Sinop'a gelen Mustafa Kırcaali, acile başvurdu; ciddi kalp damar tıkanıklığı saptanıp Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde bypass ameliyatı oldu.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sinop'ta tatilde rahatsızlanan kişinin hayatını kurtaran bypass

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde acil müdahale

Mustafa Kırcaali, tatil için geldiği Sinop'ta rahatsızlanarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın kalp damarlarında ciddi tıkanıklık tespit edildi ve cerrahi müdahale kararı alındı.

Acil başvuru ve tanı:

Acil serviste yapılan değerlendirme ve tetkikler sonucunda tıkanıklığın bypass gerektirdiği belirlendi. Hastanın durumu cerrahi ekip tarafından değerlendirildi ve ameliyat planı oluşturuldu.

Operasyon ve sağlık hizmetlerinin önemi:

Bypass ameliyatı Opr. Dr. Arif Özdal Arslan ve Opr. Dr. Soner Azak tarafından gerçekleştirildi ve operasyon başarıyla tamamlandı. Bu müdahale, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin kalp ve damar cerrahisi alanında sunduğu sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

TATİL İÇİN SİNOP’A GELEN MUSTAFA KIRCAALİ, RAHATSIZLANARAK BAŞVURDUĞU SİNOP ATATÜRK DEVLET...

TATİL İÇİN SİNOP’A GELEN MUSTAFA KIRCAALİ, RAHATSIZLANARAK BAŞVURDUĞU SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE YAPILAN TETKİKLERİN ARDINDAN BYPASS AMELİYATINA ALINDI. KIRCAALİ’NİN AMELİYATI İKİ UZMAN HEKİM TARAFINDAN BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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