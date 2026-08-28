Sinop'ta ticari taksiler ruhsat ve kimlik belgeleri için denetlendi

Sinop'ta ticari taksi denetimleri gerçekleştirildi

Zabıta ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ticari taksilerde çalışma ruhsatları ve sürücü belgelerini kontrol etti. Denetimler, araç ve sürücü belgelerinin mevzuata uygunluğunu tespit etmek amacıyla yapıldı.

Kontrol edilen belgeler:

Ekipler tarafından başta belediye tarafından düzenlenen sürücü tanıtım kartları olmak üzere, araçların ticari taksi çalışma ruhsatları incelendi. İnceleme sırasında belgelerin güncelliği ve araçta bulundurulup bulundurulmadığı değerlendirildi.

Uyum zorunluluğu ve denetimlerin amacı:

Ticari Taksi ve Taksi Durakları İşletme Yönetmeliği kapsamında sürücülerin tanıtım kartı ile araçların çalışma ruhsatı bulundurması zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, tanıtım kartı bulunmayan sürücülerin ticari taksilerde çalıştırılamayacağı hatırlatıldı. Yetkililer, vatandaşların güvenli ve düzenli ulaşım hizmeti alabilmesi için denetimlerin aralıklarla süreceğini bildirdi.

SİNOP BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, KENT GENELİNDEKİ TİCARİ TAKSİLERİN ÇALIŞMA RUHSATLARI İLE SÜRÜCÜLERİN TANITIM KARTLARINI KONTROL ETTİ.