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Sinyal tartışması mahalle kavgasına dönüştü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobil ile motosiklet sürücüsünün 'sinyal verme' tartışması araçlarından inip kavgaya dönüştü; anlar amatör kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinyal tartışması mahalle kavgasına dönüştü

Olayın görüntüleri:

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde, iddiaya göre sinyal verme meselesi iki sürücüyü karşı karşıya getirdi. Olayda, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya başladı.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde tarafların önce sözlü olarak gerildiği, kısa süre sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğü görülüyor. Motosiklet sürücüsünün «Sinyal ver, burası benim mahallem» sözleri, meydana gelen gerilimin öne çıkan anlarından biri olarak kayda geçti.

Sürücüler arasındaki tartışma:

Görüntülerde iki tarafın birbirine sert ifadelerle tepki verdiği, çevredeki diğer sürücülerin araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştığı izleniyor. Olayın sözlü tartışma ile başladığı ve kısa sürede fiziksel münakaşaya döndüğü aktarılıyor. Tarafların ve araç plakalarının henüz açıklanmamış olması, olayın resmi boyutunun belirsizliğini korumasına neden oluyor.

Trafik kuralları ve güvenlik:

Yetkililerce doğrulanmamış olsa da görüntüler, trafikte küçük anlaşmazlıkların bile kısa sürede tırmanabildiğini gösteriyor. Sinyal kullanımı, öngörülebilirliği artırarak benzer olayların önüne geçebilecek temel kurallardan biri olarak öne çıkıyor. Çevredeki sürücülerin müdahalesi olayın daha fazla büyümesini engellerken, güvenlik ve sabır çağrısının önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Olayla ilgili resmi açıklama ya da soruşturma bilgisi paylaşılmadı; gelişmelerin netleşmesi halinde yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

BURSA&#039;DA İDDİAYA GÖRE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ &#039;SİNYAL VERME&#039; SEBEBİ YÜZÜNDEN KAFA KAFAYA...

BURSA'DA İDDİAYA GÖRE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ 'SİNYAL VERME' SEBEBİ YÜZÜNDEN KAFA KAFAYA GELDİ. ARAÇLARINDAN İNEN SÜRÜCÜLER, SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞADI. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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