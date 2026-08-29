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Sivas'ta kriket final heyecanı: 12 takım şampiyonluk için yarışıyor

Sivas, 12 takımın katıldığı Kriket Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası finaline ev sahipliği yapıyor; maçlar 4 Eylül Spor Vadisi ve üniversite sahalarında.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivas'ta kriket final heyecanı: 12 takım şampiyonluk için yarışıyor

Sivas’ta kriket şampiyonası başladı:

Sivas, Kriket Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Organizasyon, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenleniyor ve toplam 12 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Takımlar, Türkiye derecesi elde etmek ve sezonu başarılı şekilde tamamlamak amacıyla sahada kıyasıya mücadele ediyor.

Müsabakaların oynandığı sahalar:

Karşılaşmalar, 4 Eylül Spor Vadisi Futbol Sahaları ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sahalarında yapılıyor. Farklı illerden gelen ekiplerin maç takvimi ve saha dağılımı organizasyon tarafından belirlendi; izleyiciler maçlarda heyecanlı anlara tanık oluyor.

Rekabet ve takdim töreni:

Şampiyonada sporcuların performansı ve rekabet, kriket sevenlere çekişmeli müsabakalar sunuyor. Turnuva, 1 Eylülde oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek; şampiyonanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödüller, düzenlenecek törenle takdim edilecek.

SİVAS, KRİKET BÜYÜK ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL MÜSABAKALARI&#039;NA EV SAHİPLİĞİ...

SİVAS, KRİKET BÜYÜK ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL MÜSABAKALARI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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