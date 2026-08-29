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Gaziantep’te zafer yürüyüşü coşkusu ve basketbol lansmanında süper lig hedefi

Şehitkamil Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü protokol eşliğinde gerçekleştirildi; Gaziantep Basketbol'un yeni sezon lansmanı yapıldı, hedef Süper Lig.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziantep’te zafer yürüyüşü coşkusu ve basketbol lansmanında süper lig hedefi

Gaziantep’te 30 Ağustos etkinlikleri kortej ve lansmanla sürdü

Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle başladı. Atatürk Kültür Merkezi’nden Kamil Ocak Spor Salonu’na kadar uzanan kortej yürüyüşü, kent protokolünün geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından düzenlenen programda Gaziantep Basketbol takımının yeni sezon lansmanı yapıldı.

kortej ve katılımcılar:

Korteje Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Gaziantep Basketbol Başkanı İrfan Karakuzulu ile Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve diğer kent protokolü katıldı. Protokol üyeleri yürüyüşün ardından takım lansmanına geçerek programın sportif bölümüne destek verdi.

lanse edilen takım ve hedefler:

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bundan tam 104 yıl önce ’bitti’ demişlerdi, ’bu bayrağı indiririz’ demişlerdi. 104 yıl önce dünya tarihini Türk milleti olarak değiştirdik. Şimdi yine aynı hikayeler yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın varlığına rağmen ’Sıra Türkiye’de’ diyorlar ama biz buradan dünyaya haykırıyoruz. Bizde düşmanı denize dökmek ata sporudur. Buyursun gelsinler".

Yılmaz, Gaziantep Basketbol ile ilgili hedeflerini de net olarak açıkladı: "Gaziantep Basketbol şehridir, sporun şehridir. Bugün takımımızın lansmanını yapıyoruz. Binlerce kişi ile takımımızı tanıtıyoruz. Heyecanlı ve inançlıyız. Gaziantep’in yeri birinci lig değildir. Ortaya iddia koyuyoruz, biz bu takımı sezon sonunda Süper Lige çıkartacağız. Bunun sözünü verdik, bunu tutmak için de ekip arkadaşlarımızla ve sporcularımızla birlikte gece gündüz canla başla çalışıyoruz."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber da kentinin spor kimliğine dikkat çekerek, "Biz nasıl sağlık kenti, eğitim kenti ve turizm kenti isek öyle de spor kentiyiz. Hem spor yapıyoruz hem de spor müsabakalarında çok iddialı bir kentiz. Şehrim ve ülkemin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir onurla, gururla ve kıvançla kutluyorum. Basketbol takımımıza da tüm şehir olarak sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatarak başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen lansmanın ardından Şehitkamil Turnuvası kapsamında final maçı oynandı; Gaziantep Basketbol ile Mersin Spor Kulübü arasında geçen karşılaşma, etkinliğin sportif kapanışını oluşturdu.

GAZİANTEP&#039;TE ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDENİYLE ZAFER YÜRÜYÜŞÜ...

GAZİANTEP'TE ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDENİYLE ZAFER YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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