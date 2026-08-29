Karadeniz'de bastıran sağanakta Borabay'da 72,5 kg/m² ile zirve kaydedildi

Karadeniz'de gün içi sağanaklar bazı istasyonlarda yüksek değerler bıraktı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, 29 Ağustos saat 15.30'a kadar Karadeniz Bölgesi'nde kaydedilen yağış miktarlarını paylaştı. Yapılan ölçümlerde en yüksek değer Amasya'nın Taşova ilçesindeki Borabay orman sahasında metrekareye 72,5 kilogram olarak belirlendi.

Bölge genelinde ölçülen en yüksek değerler:

Meteoroloji verilerine göre bölgedeki illerde kaydedilen en yüksek yağış miktarları şu şekilde sıralandı: Amasya - Taşova / Borabay orman sahası: 72,5 kg/metrekare; Tokat - Almus / Akarçay: 60,9 kg/metrekare; Samsun - Çarşamba / Çakmak Barajı: 56,5 kg/metrekare. Diğer yüksek kayıtlar arasında Çorum - Boğazkale: 52,4 kg/metrekare, Ordu merkez: 43,0 kg/metrekare ve Sinop - Dikmen / Küçüklük köyü: 22,2 kg/metrekare yer aldı.

Kısa sürede yoğun yağış ve uyarılar:

Meteoroloji verileri, özellikle Amasya, Tokat ve Samsun'daki bazı istasyonlarda yağış miktarlarının kısa sürede yüksek seviyelere ulaştığını gösteriyor. Bölge müdürlüğü, sağanak nedeniyle olası su baskını, sel ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

SAMSUN SAĞANAK YAĞIŞ