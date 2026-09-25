Sofralara ulaşmadan önce tek tek denetlenen Halk Ekmek üretimi

Karabük Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmek ve unlu mamuller, üretim hattındaki sıkı denetimlerin ardından kent genelindeki büfeler aracılığıyla vatandaşların sofralarına ulaşıyor. Tesis, hijyen ve standardizasyona odaklanan uygulamalarla günlük dağıtıma hazırlanıyor.

Üretim sürecinde hijyen ve kontrol:

Fabrikada unun elenmesinden hamurun yoğrulmasına, şekillendirilmesinden pişirilmesine kadar tüm aşamalarda personel ve ekipman hijyenine dikkat ediliyor. Düzenli temizlik programları uygulanırken, üretim sırasında yapılan görsel ve teknik kontrollerle ürün güvenliği sağlanıyor. Ayrıca, üretim bandında yapılan tartımlar ve rastgele yapılan ölçümlerle gramaj standartlarına uyulduğu teyit ediliyor.

Üretimdeki kalite güvencesi kapsamında, özellikle temel ürün olarak hazırlanan 200 gram ekmek başta olmak üzere diğer ürünlerin net ağırlıkları rutin olarak kontrol ediliyor. Bu uygulama hem tüketici hakları hem de hizmet kalitesinin korunması açısından kritik kabul ediliyor.

Ürün çeşitliliği ve günlük dağıtım:

Halk Ekmek Fabrikası yalnızca standart ekmek üretimiyle sınırlı kalmıyor; haşhaşlı ekmek, ekşi mayalı tam buğday ekmeği, simit, poğaça, kepek ekmeği ve baget gibi farklı lezzetler de üretiliyor. Bu çeşitlilik, vatandaşların değişen damak zevklerine yanıt verirken aynı zamanda temel gıda ihtiyaçlarına katkı sağlıyor.

Hazırlanan ürünler, tesiste paketleme ve servis hazırlığı tamamlandıktan sonra Karabük'ün çeşitli noktalarındaki Halk Ekmek büfelerine gönderiliyor. Günlük üretim kapasitesi, kentteki temel ekmek ihtiyacını karşılamayı hedefleyecek şekilde planlanıyor.

Başkanın açıklamaları:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tesisin önceliğinin vatandaşların sağlığı ve güvenilir gıdaya erişimi olduğunu vurguladı. Çetinkaya, "Karabük Belediyesi olarak temel önceliğimiz, hemşehrilerimizin en temel gıda ihtiyaçlarını yüksek hijyen, kalite ve güven standartlarıyla buluşturmaktır. Tesisimizde titizlikle yürüttüğümüz üretim süreçlerinde gramaj ve temizlik standartlarından taviz vermiyoruz. Ürünlerimizin hazırlanmasından hemşehrilerimizin sofralarına ulaşmasına kadar tüm aşamaları hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

Başkan Çetinkaya, fabrikada yalnızca ekmek üretilmediğini, farklı ürün seçenekleriyle aile bütçelerine katkı sağlanmak istendiğini belirterek, "Halk Ekmek Fabrikamızda yalnızca ekmek üretmiyor, farklı ürün seçenekleriyle hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına da cevap veriyoruz. Amacımız; sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürünleri vatandaşlarımızla buluştururken aile bütçelerine de katkı sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya ayrıca hizmetin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda süreceğini belirterek, "Kaliteden, hijyenden ve doğru gramaj ilkesinden ödün vermeden Halk Ekmek hizmetimizi geliştirmeye ve Karabüklü hemşehrilerimizin sofralarına güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kısacası Karabük Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası, üretim zincirinin her halkasında uygulanan hijyen ve gramaj kontrolleriyle; çeşitli ürün seçenekleri sunarak kent sakinlerinin mutfak ihtiyaçlarına güvenli ve standardize bir şekilde yanıt vermeyi sürdürüyor.

KARABÜK BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI'NDA ÜRETİLEN EKMEK VE UNLU MAMULLER, HİJYEN KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANAN ÜRETİM SÜRECİNİN ARDINDAN KENTİN FARKLI NOKTALARINDAKİ BÜFELER ARACILIĞIYLA VATANDAŞLARIN SOFRALARINA ULAŞTIRILIYOR. ÜRETİMDE HİJYEN, GRAMAJ VE KALİTE KONTROLLERİ TİTİZLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.