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Söğüt'te önleyici denetim: NATO boru hattı ve göletlerde güvenlik vurgusu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri NATO akaryakıt boru hattı ile göletlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi; kaçak bulunmadı, uyarılar sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Söğüt'te önleyici denetim: NATO boru hattı ve göletlerde güvenlik vurgusu

Denetimin yürütülüşü:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesinde NATO akaryakıt boru hattı güzergâhı boyunca ayrıntılı kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde kaçak, izinsiz kazı veya şüpheli faaliyete rastlanmadı ve hat üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmedi.

gölet ve su kaynaklarına yönelik önlemler:

Ekipler ayrıca bölgedeki gölet, baraj ve sulama kanallarında denetim yaparak vatandaşları boğulma riskine karşı bilgilendirdi. Yetkililer, gölet, baraj ve sulama kanallarında yüzülmemesi konusunda uyarılarda bulunulduğunu bildirdi.

Denetimler sırasında jandarma ekipleri, hem altyapı güvenliğini sağlamak hem de halkın can güvenliğini korumak amacıyla yapılan kontrollerin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı. Bölgedeki devriye ve kontrol faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların uyarılara uyması ve şüpheli herhangi bir durumu jandarmaya bildirmesinin önemine dikkat çekti.

BİLECİK’TE NATO BORU HATTI VE GÖLETLERDE SIKI DENETİM

BİLECİK’TE NATO BORU HATTI VE GÖLETLERDE SIKI DENETİM

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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