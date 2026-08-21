Söğüt'te önleyici denetim: NATO boru hattı ve göletlerde güvenlik vurgusu

Denetimin yürütülüşü:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesinde NATO akaryakıt boru hattı güzergâhı boyunca ayrıntılı kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde kaçak, izinsiz kazı veya şüpheli faaliyete rastlanmadı ve hat üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmedi.

gölet ve su kaynaklarına yönelik önlemler:

Ekipler ayrıca bölgedeki gölet, baraj ve sulama kanallarında denetim yaparak vatandaşları boğulma riskine karşı bilgilendirdi. Yetkililer, gölet, baraj ve sulama kanallarında yüzülmemesi konusunda uyarılarda bulunulduğunu bildirdi.

Denetimler sırasında jandarma ekipleri, hem altyapı güvenliğini sağlamak hem de halkın can güvenliğini korumak amacıyla yapılan kontrollerin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı. Bölgedeki devriye ve kontrol faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların uyarılara uyması ve şüpheli herhangi bir durumu jandarmaya bildirmesinin önemine dikkat çekti.

BİLECİK’TE NATO BORU HATTI VE GÖLETLERDE SIKI DENETİM