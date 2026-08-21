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Söğüt'te tarımsal ambalaj atıklarının toplanması için saha çalışması yapıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yürütülen saha çalışmasıyla bitki koruma ürünleri ambalaj atıklarının toplanması, geri dönüşümü ve uygun bertarafı hedefleniyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te tarımsal ambalaj atıklarının toplanması için saha çalışması yapıldı

saha çalışması yürütüldü:

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin ambalaj atıklarının toplanmasına yönelik saha çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaya Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık katıldı ve projenin yerinde incelemeleri yapıldı.

toplama ve geri dönüşüm hedefleri:

Projede, ambalaj atıklarının çevreye karışmasının önlenmesi, atıkların düzenli şekilde toplanması ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırılması amaçlanıyor. Saha çalışması kapsamında üreticilerin bilgilendirilmesi ve toplama mekanizmalarının tespiti öncelikli adımlar arasında yer aldı.

Çetin Ayvalık şöyle dedi: "Bitki koruma ürünlerinin ambalaj atıklarının çevreye gelişigüzel bırakılmasının önüne geçilmesi büyük önem taşıyor. Hazırladığımız proje kapsamında saha çalışmalarımızı sürdürüyor, bu atıkların toplanması, geri dönüşüme kazandırılması ve uygun şekilde bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz."

uygulama ve izleme:

Saha çalışması, toplanan verilerin proje uygulama planına katkı sağlaması hedefiyle yürütüldü ve ilerleyen aşamalarda elde edilen bulgular doğrultusunda uygulama adımları şekillendirilecek.

BİLECİK’TE TARIMSAL AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASINA YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI YAPILDI

BİLECİK’TE TARIMSAL AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASINA YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI YAPILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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