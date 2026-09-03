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Sokakta tartışma sonrası pompalı tüfekle eşini öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş Onikişubat Mercimektepe'de 56 yaşındaki Teyfik Bağrıaçık, eşi 49 yaşındaki Dilek Bağrıaçık'ı pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sokakta tartışma sonrası pompalı tüfekle eşini öldürüp intihar etti

Olayın kısa özeti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre sokakta çıkan tartışmanın ardından 56 yaşındaki Teyfik Bağrıaçık, eşi 49 yaşındaki Dilek Bağrıaçık'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü; ardından aynı silahla intihar etti.

Olayın gelişimi:

Alınan bilgiye göre, taraflar sokakta tartıştıktan sonra olay kısa sürede trajik bir boyut kazandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişinin de yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayda kullanılan silahın pompalı tüfek olduğu bildirildi.

Soruşturma ve sonrası:

Çiftin cansız bedenleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı; olayın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA BİR KİŞİ, ÖNCE KARISINI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ, ARDINDAN AYNI SİLAHLA İNTİHAR...

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR KİŞİ, ÖNCE KARISINI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ, ARDINDAN AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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