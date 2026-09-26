Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Söke'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki kaza anı kamerada

Kuşadası'ndan Söke yönüne giden R.U. yönetimindeki otomobil Granta mevkiinde akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarptı; 3 kişi yaralandı, kaza kamerada.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 18:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Söke'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki kaza anı kamerada

Söke trafik kazasının ayrıntıları

Kaza, Kuşadası-Söke karayolu Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuşadası'ndan Söke yönüne seyir halinde olan R.U. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarptı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kaza anı:

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin aniden duvara çarpması, çarpmanın etkisiyle savrulması ve yan yatması yer alıyor. Kayıtlar kazanın kısa sürede ve yüksek etkiyle gerçekleştiğini gösteriyor.

Yaralılar ve soruşturma:

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde trafik ekipleri inceleme başlattı; kaza nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNUN İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNUN İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZAYA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup ke...
images

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldır...
images

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı
images

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup kendini vurdu

Terme'nin yükselen yıldızı Göknur Gülten WAKO'da altına uzandı

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldırıldı

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı