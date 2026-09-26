Diyarbakır'da kontrolü kaybeden otomobil devrildi: 4'ü çocuk 9 yaralı

kaza ve yaralılar:

Diyarbakır-Bingöl karayolu Fisovası mevkiinde, T.Z. yönetimindeki 54 DV 412 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki E.A, N.A, S.A, N.A, M.A. (5), E.A. (3), Y.A. (4) ve Ö.A. (1) olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü çocuk olarak kaydedildi.

müdahale ve tahliye:

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KAZADA, SÜRÜCÜ İLE ARAÇTAKİ E.A, N.A, S.A, N.A, M.A. (5), E.A. (3), Y.A. (4) VE Ö.A. (1) YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE 112 ACİL SAĞLIK, JANDARMA VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. YARALILAR, AMBULANSLARLA HASTANELERE KALDIRILDI.