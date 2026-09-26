Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

BM kürsüsünde Han Zheng'den körfez egemenliği ve Küba'ya yaptırım çağrısı

Han Zheng, BM 81. Genel Kurul'da Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı ve Küba'ya yönelik tehdit ile yaptırımların sona ermesini istedi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 19:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

BM kürsüsünde Han Zheng'den körfez egemenliği ve Küba'ya yaptırım çağrısı

Han Zheng'in BM 81. Genel Kurulu hitabı

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng, New York'taki Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bazı büyük güçleri doğrudan isim vermeden hedef alarak uluslararası ilişkilerde sorumluluk ve hukukun üstünlüğü çağrısı yaptı. Han, konuşmasında Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve Küba'ya yönelik tehditlerin ile yaptırımların sonlandırılması talebini yineledi.

Körfez ve çok taraflılık vurgusu:

Han, küresel meselelerin çözümlerinin istişare ve iş birliğiyle bulunması gerektiğini belirtti. Konuşmasında, "Büyük ülkeler uluslararası barışın ve güvenliğin korunması konusunda özel sorumluluklara sahip olmalı, kurallara uyulmasına, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına ve doğru olanın yapılmasına öncülük etmeli" ifadesini kullandı. Han ayrıca Çin'in, Körfez bölgesi dahil olmak üzere Orta Doğu ülkelerinin egemenliği ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine inandığını söyledi ve tek taraflı askeri eylemlere karşı çok taraflılığın önemine dikkat çekti.

Küba'ya yönelik çağrı ve yaptırımlar:

Han, Küba konusunda da net bir tutum sergiledi ve "Çin, ilgili ülkeyi derhal Küba’ya yönelik güç kullanma tehditlerinde bulunmayı durdurmaya ve ülkeye yönelik yaptırımlar ile ablukayı kaldırmaya çağırmaktadır" şeklinde konuştu. Söylemde ABD'nin adı anılmasa da Han'ın ifadeleri, Washington merkezli politikaların hedeflendiği değerlendirmelerine yol açtı.

Konuşmanın diplomatik bağlamı ve bölgesel yansımalar:

Han'ın konuşması, Başkan Xi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi için yaptığı resmi ziyaretin hemen ardından geldi. Trump ile Xi arasındaki temasların verimli geçtiğinin vurgulanmasının ardından, ABD'nin Çin'e İran yardımı konusundaki eleştirileri de gündemdeydi; ABD Büyükelçisi David Perdue, görüşmede Trump'ın Xi'ye bu konuda net bir mesaj verdiğini belirtti. Han'ın konuşmasında Tayvan'a doğrudan yer vermemesi ise, Pekin-Washington hattındaki adaya ilişkin hassas konuların devam eden gerilimini hatırlattı.

Haberde yer alan aktarıma göre, ABD yönetimi Başkan Trump döneminde Küba'ya yönelik enerji sevkiyatını engellemeye çalışan baskı politikaları uyguluyor; ülkenin yıpranan enerji altyapısı ve ekonomik kısıtlamalar günlük yaşamı etkiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Küba'nın merkez bölgelerindeki yüksek gerilim hatlarındaki arıza nedeniyle ülke çapında elektrik kesintileri yaşanmıştı; Han'ın çağrısı bu bağlamda da dikkat çekti.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na hitabında...

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na hitabında, ABD’nin adını vermeden Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesi ve Küba’ya yönelik tehditler ile yaptırımların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması
images

kıbrıs müzakerelerinde yeni engel iddiası: bm'ye yazılı başvuru yapıldı
images

Başkan Çavuşoğlu'dan itfaiye haftası mesajı: fedakarlık vurgusu
images

Erdoğan’dan Türkçe için birlik ve gelişme mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

Durağan yeni camisi dualarla ibadete açıldı

Ali Tarakcı'nın bakan istifa iddiası tutuklama getirdi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı