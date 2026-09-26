BM kürsüsünde Han Zheng'den körfez egemenliği ve Küba'ya yaptırım çağrısı

Han Zheng'in BM 81. Genel Kurulu hitabı

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng, New York'taki Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bazı büyük güçleri doğrudan isim vermeden hedef alarak uluslararası ilişkilerde sorumluluk ve hukukun üstünlüğü çağrısı yaptı. Han, konuşmasında Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve Küba'ya yönelik tehditlerin ile yaptırımların sonlandırılması talebini yineledi.

Körfez ve çok taraflılık vurgusu:

Han, küresel meselelerin çözümlerinin istişare ve iş birliğiyle bulunması gerektiğini belirtti. Konuşmasında, "Büyük ülkeler uluslararası barışın ve güvenliğin korunması konusunda özel sorumluluklara sahip olmalı, kurallara uyulmasına, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına ve doğru olanın yapılmasına öncülük etmeli" ifadesini kullandı. Han ayrıca Çin'in, Körfez bölgesi dahil olmak üzere Orta Doğu ülkelerinin egemenliği ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine inandığını söyledi ve tek taraflı askeri eylemlere karşı çok taraflılığın önemine dikkat çekti.

Küba'ya yönelik çağrı ve yaptırımlar:

Han, Küba konusunda da net bir tutum sergiledi ve "Çin, ilgili ülkeyi derhal Küba’ya yönelik güç kullanma tehditlerinde bulunmayı durdurmaya ve ülkeye yönelik yaptırımlar ile ablukayı kaldırmaya çağırmaktadır" şeklinde konuştu. Söylemde ABD'nin adı anılmasa da Han'ın ifadeleri, Washington merkezli politikaların hedeflendiği değerlendirmelerine yol açtı.

Konuşmanın diplomatik bağlamı ve bölgesel yansımalar:

Han'ın konuşması, Başkan Xi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi için yaptığı resmi ziyaretin hemen ardından geldi. Trump ile Xi arasındaki temasların verimli geçtiğinin vurgulanmasının ardından, ABD'nin Çin'e İran yardımı konusundaki eleştirileri de gündemdeydi; ABD Büyükelçisi David Perdue, görüşmede Trump'ın Xi'ye bu konuda net bir mesaj verdiğini belirtti. Han'ın konuşmasında Tayvan'a doğrudan yer vermemesi ise, Pekin-Washington hattındaki adaya ilişkin hassas konuların devam eden gerilimini hatırlattı.

Haberde yer alan aktarıma göre, ABD yönetimi Başkan Trump döneminde Küba'ya yönelik enerji sevkiyatını engellemeye çalışan baskı politikaları uyguluyor; ülkenin yıpranan enerji altyapısı ve ekonomik kısıtlamalar günlük yaşamı etkiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Küba'nın merkez bölgelerindeki yüksek gerilim hatlarındaki arıza nedeniyle ülke çapında elektrik kesintileri yaşanmıştı; Han'ın çağrısı bu bağlamda da dikkat çekti.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na hitabında, ABD’nin adını vermeden Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesi ve Küba’ya yönelik tehditler ile yaptırımların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.