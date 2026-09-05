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Soma'daki Cenkyeri Mahallesi'nde orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde 12.50'de başlayan orman yangınına 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 8 su tankeri ve ekiplerle müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Soma'daki Cenkyeri Mahallesi'nde orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

yangına müdahale sürüyor:

Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi sınırlarında bugün saat 12.50'de başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Alevlere karşı hem havadan hem de karadan yoğun çalışma yürütülüyor.

katılan araç ve ekipler:

Yangına şu ana kadar Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda bölgeye sevk edilen ekiplerle birlikte 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor. Ekipler alevlerin kontrol altına alınması için öncelikli olarak yangının yayıldığı alanlarda söndürme hattı oluşturuyor.

koordinasyon ve güvenlik önlemleri:

Çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Manisa Valiliği unsurlarının desteğinde yürütülüyor. Bölgedeki gelişmeler Manisa Valiliği Kriz Merkezi tarafından anlık olarak takip ediliyor ve gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor. Söndürme çalışmaları devam ederken yetkililer halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNE BAĞLI CENKYERİ MAHALLESİ’NDE SAAT 12.50’DE BAŞLAYAN ORMAN YANGININA...

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNE BAĞLI CENKYERİ MAHALLESİ’NDE SAAT 12.50’DE BAŞLAYAN ORMAN YANGININA EKİPLERİN ETKİLİ VE YOĞUN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR. YANGINA 6 UÇAK, 6 HELİKOPTER, 16 ARAZÖZ, 2 İTFAİYE ARACI, 8 SU TANKERİ VE 1 İLK MÜDAHALE ARACIYLA MÜDAHALE SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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