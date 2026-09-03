Şuhut'ta Güneytepe yakınlarında kaza: iki kişi yaralandı

kaza özeti:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Güneytepe köyü yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, sürücü R.K. idaresindeki 03 HP 880 plakalı hafif ticari araç ile sürücü A.Ç. idaresindeki 48 DD 285 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucu otomobil sürücüsü ile yanında bulunan S.Ç. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin çalışma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.