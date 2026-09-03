Dolar 48,3099 +0,03%
Euro 56,2261 +0,16%
Bist 14.007,67 -0,31%
Altın Gram 6.963,61 +1,56%
EUR/USD 1,1606 +0,13%
Brent Petrol 95,24 -0,41%
--°

Şuhut'ta Güneytepe yakınlarında kaza: iki kişi yaralandı

Şuhut ilçesi Güneytepe yakınlarında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Şuhut'ta Güneytepe yakınlarında kaza: iki kişi yaralandı

kaza özeti:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Güneytepe köyü yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, sürücü R.K. idaresindeki 03 HP 880 plakalı hafif ticari araç ile sürücü A.Ç. idaresindeki 48 DD 285 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucu otomobil sürücüsü ile yanında bulunan S.Ç. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin çalışma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

AFYONKARAHİSAR'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Suyun çekildiği noktada yeniden arama: Esmanur için Kelkit Çayı'nda çalışmalar b...
images

Pazaryeri'nde otluk yangını rüzgarla ormana ulaştı, müdahale sürüyor
images

Karaman'da yangın çıkışı kapısının düşmesi kaldırımda yürüyeni yaraladı
images

Alanya'da gece uygulamasında polise silah doğrultan şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suyun çekildiği noktada yeniden arama: Esmanur için Kelkit Çayı'nda çalışmalar başladı

Pazaryeri'nde otluk yangını rüzgarla ormana ulaştı, müdahale sürüyor

Başhekimlerden sahada sıcak temas: evde sağlık hastaları yalnız bırakılmadı

Sıkma tarhana Amasya'da yeniden sofrada: tescilli lezzetin hasadı sürüyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı