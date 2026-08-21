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Şuhut'ta patates tarlalarında üretim takip ve denetimleri yoğunlaşıyor

Şuhut Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, patates tarlalarında bitki gelişimi, hastalık-zararlı durumu, yabancı ot ve sulama uygulamalarını yerinde denetliyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şuhut'ta patates tarlalarında üretim takip ve denetimleri yoğunlaşıyor

şuhut'ta patates üretiminde yerinde denetimler

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen saha kontrolleri yoğun şekilde devam ediyor. Yerinde incelemelerle patates üretim sürecinin her aşaması takip ediliyor ve üreticilere uygulamalı destek sağlanıyor.

kontrollerde hangi kriterler takip ediliyor:

Denetimlerde özellikle bitkilerin gelişim durumu, hastalık ve zararlı varlığı, yabancı ot yoğunluğu ile sulama uygulamaları gözden geçiriliyor. Ekipler, alanların genel durumunu değerlendirerek gerekiyorsa anında tavsiye ve yönlendirme yapıyor.

teknik ekiplerin sahadaki çalışması ve amaçları:

Kontrollerin amacı, üretimde verim ve kaliteyi korumak, olası hastalık veya zararlı bulaşmalarını erken safhada tespit ederek müdahale etmek ve üreticilerin doğru tarımsal uygulamalara yönlendirilmesini sağlamak. İncelemeler sırasında elde edilen bulgular kayıt altına alınıyor ve takip programı oluşturuluyor.

Şuhut genelinde sürdürülen denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerle iş birliği içinde çalışarak sezon boyunca destek sağlamaya devam edecek.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRÜNLERDEN BİRİ OLAN PATATESİN ÜRETİM SÜRECİNE...

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRÜNLERDEN BİRİ OLAN PATATESİN ÜRETİM SÜRECİNE YÖNELİK SAHA KONTROLLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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