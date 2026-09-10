Şükrü Saracoğlu'nda puanlar paylaşıldı: Fenerbahçe 1-1 Roma

maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma golsüz geçen ilk yarının ardından 1-1 berabere kaldı. Bryan Cristante (dk. 39) takımını öne geçirirken, ikinci yarıda Archie Brown (dk. 48) skoru eşitledi. Karşılaşma genelinde her iki ekip de net fırsatlar yakaladı ancak skor değişmedi.

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Guadalupe Porras Ayuso

maçın kilit anları:

39. dakikada Bryan Cristante'in golüyle Roma öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

48. dakikada Greenwood'un ara pasını iyi değerlendiren Archie Brown, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

52. dakikada Vedat Muriqi'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Mile Svilar meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı; bu pozisyon Fenerbahçe için önemli bir eşitlik fırsatıydı.

60. dakikada Matias Soule'un ceza sahası içindeki kafa vuruşu direkten döndü ve Roma için büyük bir şans kaçtı.

63. dakikada Greenwood'un sağ çaprazdan denediği şutta top yan ağlarda kaldı; her iki ekip de karşılıklı ataklarla gol aradı.

68. dakikada Dybala'nın yerde kaldığı pozisyonda Gil Manzano önce penaltı kararı verdi, VAR uyarısıyla pozisyonun ceza sahası dışında olduğu tespit edildi ve karar serbest vuruşa çevrildi.

72. dakikada Greenwood-Lukaku ilişkisiyle gelişen atakta Oğuz Aydın'ın şutunda Rench müdahalesiyle top kaleci Svilar'ın kontrolünde kaldı.

76. dakikada Dybala'nın uzak direğe yerden şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kontrol etti; 86. dakikada Ake'nin üst direkten dönen kafa vuruşu da maçın son bölümlerinde heyecan yarattı.

kadrolar ve değişiklikler:

Fenerbahçe (ilk 11): Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Levent Mercan dk. 62), Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 72), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 72). Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene. Teknik direktör: İsmail Kartal.

Roma (ilk 11): Mile Svilar, Gianluca Mancini (Leonardo Balerdi dk. 75), Evan N'Dicka, Mario Hermoso, Devyne Rensch (Nahuel Molina dk. 74), Bryan Cristante, Kouadio Kone (Niccolo Pisilli dk. 53), Wesley, Paulo Dybala, Matias Soule (Rodrigo Mora dk. 74), Donyell Malen (Marten de Roon dk. 87). Yedekler: Giorgio De Marzi, Pierluigi Gollini, Emanuele Balerdi, Emanuele Lulli, Daniele Ghilardi, Konstantinos Koulierakis, Santiago Thomas Castro. Teknik direktör: Gian Piero Gasperini.

Goller: Bryan Cristante (dk. 39) — Archie Brown (dk. 48).

Sarı kartlar: Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Fenerbahçe); Devyne Rensch, Bryan Cristante (Roma).

Her iki takım da maç boyunca yakaladıkları fırsatları son vuruşlarda değerlendiremedi; ilk haftanın ardından iki ekip de gruba 1 puanla başladı ve sonraki maçlar öncesi değerlendirme yapacakları bir sonuç ortaya çıktı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTASINDA FENERBAHÇE, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI İTALYAN EKİBİ ROMA İLE 1-1 BERABERE KALDI.