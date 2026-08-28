Dolar 48,2401 +0,50%
Euro 56,2241 +0,01%
Bist 14.563,82 -0,08%
Altın Gram 7.215,97 -0,24%
EUR/USD 1,1650 -0,08%
Brent Petrol 88,20 -0,36%
--°

Sultangazi'de çocuk odasında çıkan yangın daireyi sardı, bina kontrol amaçlı boşaltıldı

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çocuk yatak odasında başlayan yangın kısa sürede tüm daireyi kapsadı; itfaiye söndürdü, bina kontrol amaçlı boşaltıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi'de çocuk odasında çıkan yangın daireyi sardı, bina kontrol amaçlı boşaltıldı

yangının gelişimi

İstanbul Sultangazi'de öğle saatlerinde Gazi Mahallesi 1381. sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki bir dairede yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre alevler, çocuk yatak odasında başladı ve kısa sürede tüm evi etkisi altına aldı.

Müdahale ve tahliye:

Ev sahibi ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi; bina ise güvenlik ve kontrol amaçlı boşaltıldı.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde yapılacak teknik incelemelerle yangının nedeninin ve hasarın tespit edileceğini bildirdi.

Sultangazi’de çocuk odasında başlayan yangın tüm daireyi sardı: Bina tedbir amaçlı...

Sultangazi’de çocuk odasında başlayan yangın tüm daireyi sardı: Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aziziye sokakta alacak kavgası sonrası bıçaklama: şüpheli yakalandı
images

Avcılar'da çatı yangını: gelişmeler henüz netleşmedi
images

Büyükçekmece meclisi kentsel dönüşümün önünü açan imar düzenlemelerini onayladı
images

Adıyaman'da elektrik kaçağı: çalışan hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa büyürken enerji önceliği öne çıktı

Çivril'de Efe Güngör konseriyle 30 ağustos coşkusu

Denizli'de dış ticaret işlemlerini hızlandıracak tarım müdürlüğü yetkisi

Ayvalık'ı marka değerine taşıyan 38 projeyle ikinci dönem hedefi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza