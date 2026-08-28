Honaz'da bağımsızlık ruhu fener alayıyla yaşanacak

Başkanın mesajı:

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zaferin milletin bağımsızlık iradesi ve vatan sevgisinin en güçlü simgesi olduğunu vurguladı.

Kepenek, mesajında 30 Ağustos'un tarihimizin dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin birlik ve beraberlik ruhunu simgelediğini ifade etti. Mesajda, Cumhuriyetin korunması ve temel değerlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi.

Başkan ayrıca, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için rahmet, minnet ve saygı dileklerini iletti ve 30 Ağustos'un bağımsızlık ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemini hatırlattı.

Kutlama programı:

Honaz Belediyesi'nin hazırladığı kutlama programı, tüm ilçeyi kapsayacak biçimde planlandı. Etkinlikler 30 Ağustos akşamı saat 20.00'de Çarşı Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı ile açılacak.

Programın devamında saat 20.30'da DJ Serap Çakmak performansı, saat 21.00'de Honaz Belediyesi Korosunun sahne alması ve saat 21.30'da sevilen sanatçı Gökhan Akar'ın konseri yer alıyor. Kutlamalar, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi boyunca ellerde Türk bayraklarıyla sürecek.

Katılım çağrısı:

Başkan Kepenek, tüm Honazlı hemşehrilerini, aileleri ve sevdikleriyle birlikte etkinliklere katılmaya davet ederek zafer coşkusunun birlikte yaşanmasını istedi. Vatandaşlara, birlik ve beraberlik duygusuyla omuz omuza olmaları çağrısı yapıldı.

Honaz Belediye Başkanı'nın açıklaması, ilçede planlanan etkinliklerin ayrıntılarını verirken, 30 Ağustos'un taşıdığı tarihî ve duygusal önemin altını bir kez daha çizdi. Tüm halkın katılımıyla yapılacak kutlamalar, hem anma hem de coşku niteliği taşıyacak şekilde düzenleniyor.

HONAZ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL KEPENEK, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, BÜYÜK ZAFER’İN MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIK İRADESİNİN VE VATAN SEVGİSİNİN EN GÜÇLÜ SİMGESİ OLDUĞUNU VURGULADI. BAŞKAN KEPENEK, HONAZ BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMININ AYRINTILARINI PAYLAŞARAK TÜM VATANDAŞLARI BU BÜYÜK COŞKUYA ORTAK OLMAYA DAVET ETTİ.