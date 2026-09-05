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Sultangazi’de sabah sessizliğini bozan kurşunlar: internet kafe camları hedef oldu

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir internet kafeye sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından ateş açıldı; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:15

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi’de sabah sessizliğini bozan kurşunlar: internet kafe camları hedef oldu

Olayın gerçekleştiği nokta:

İstanbul Sultangazi'de Cebeci Mahallesi V Caddesi'nde bulunan bir internet kafeye sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından camlarına silahla ateş açıldı. Saldırgan, olayın ardından kaçtı.

İhbar ve müdahale:

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kafe ile çevresinde inceleme yapıldı.

Hasar ve soruşturma:

Saldırıda iş yerinin camlarında maddi hasar oluşurken, ölüm veya yaralanma yaşanmadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİ TARAFINDAN İNTERNET KAFENİN CAMLARINA SİLAHLA...

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİ TARAFINDAN İNTERNET KAFENİN CAMLARINA SİLAHLA ATEŞ AÇILDI. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, KAFEDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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