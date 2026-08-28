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Taksinin direksiyonunda yeni cesaret: Elif taksiciliğe başladı

Adapazarı'nda 27 yaşındaki Elif, iki yıllık servis şoförlüğünün ardından taksi şoförlüğüne geçti; trafikte kadınların daha anlayışlı olduğunu savunuyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Taksinin direksiyonunda yeni cesaret: Elif taksiciliğe başladı

Adapazarı'da erkek egemen meslekte örnek adım:

27 yaşındaki Elif Kaya, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde servis şoförlüğünden taksiciliğe geçerek erkeklerin yoğunlukta olduğu bir alanda dikkat çekti. Araba kullanma sevgisiyle başladığı mesleğe iki yıldır devam eden Kaya, son iki buçuk aydır taksi direksiyonunda çalışıyor.

Mesleğe geçiş ve günlük deneyimler:

Kaya, servis şoförlüğünde edindiği tecrübenin taksiciliğe geçişini kolaylaştırdığını söylüyor. Mesleğin getirdiği zorluklarla kısmen karşılaştığını, ancak genelde yolculardan ve çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirtiyor. Aile taşıma gibi sorumlulukların işine katkı sağladığını ve işi severek yaptığını ifade ediyor.

Yolcuların tepkileri arasında sıkça duyduğu "Aaa bayan şoförümüz varmış" şeklindeki şaşkınlık ifadeleri yer alıyor; bu geri bildirimler onun motivasyonunu artırıyor ve mesleki özgüvenine olumlu yansıyor.

Kadın şoförlere dair görüşleri ve mesajı:

Elif Kaya, trafikte kadınların erkeklere göre daha anlayışlı ve hoşgörülü olduğunu vurguluyor. Ona göre bu tutum sürüşe olumlu yansıyor: "Biz kadınlar olarak bence erkeklerden daha anlayışlıız. Trafikte gülümseyebiliyoruz. Kötü kelimeler kullanmıyoruz." Kaya, bu durumu hem kendisinin hem de meslekteki diğer kadınların kanıtladığını düşünüyor.

Elif, çevresinin kendisiyle gurur duyduğunu ve aile ile arkadaşlarından aldığı destek sayesinde daha cesur adımlar atabildiğini aktarıyor. Kendi deneyimi, erkeklerin yoğun olduğu bir alanda kadınların da başarılı olabileceğinin somut bir örneği haline geliyor.

Başlamak isteyen kadınlara tavsiyesi:

Yeni başlayanlara yönelik mesajı net ve cesaret verici: kadınların yapmak istedikleri işler için kendilerine güvenip bir yerden başlamaları gerekiyor. "Bence bir yerden başlamaları gerekiyor. Başlasınlar. Servis olur başka bir şey olur, kendilerine güvenip başlamaları gerekiyor" sözleriyle Elif, girişimin ve kararlılığın önemine dikkat çekiyor.

Elif Kaya'nın hikayesi, trafikte ve şoförlük mesleğinde kadınların da yer alabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak dikkat çekiyor ve mesleğinde ilerlemeye devam ediyor.

Servis şoförlüğünden taksiciliğe: Erkeklere meydan okuyan kadın

Servis şoförlüğünden taksiciliğe: Erkeklere meydan okuyan kadın

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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