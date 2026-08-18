Talas'ta Timuçin Caddesi'ne akıllı kavşakla düzenli trafik hedefi

Timuçin Caddesi'nde akıllı kavşak uygulaması

Talas Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Timuçin Caddesi üzerinde Pazar Caddesi ve Defne Sokak bağlantılarını kapsayan bir akıllı kavşak düzenlemesi hayata geçiriyor. Proje, özellikle yoğun saatlerde yaşanan araç yığılmalarını azaltmak ve kavşak geçişlerini daha kontrollü hale getirmek amacıyla planlandı.

Çalışmanın kapsamı:

Yaklaşık 100 metrelik bir güzergâhta yürütülen düzenleme ile kavşak geometrisi yeniden tasarlanıyor. Yeni düzenlemeyle Timuçin Caddesi ile Pazar Caddesi ve Defne Sokak arasındaki bağlantıların daha işlevsel hale gelmesi; farklı yönlerden gelen trafik akışının daha sağlıklı yönetilmesi hedefleniyor. Alanda yapılacak müdahaleler, sinyalizasyon, işaretleme ve kavşak dönüş noktalarının yeniden kurgulanmasını içeriyor.

Beklenen etkiler:

Uygulamanın sonucunda, bölgedeki ulaşım konforunda artış ve yoğun saatlerde oluşabilecek beklemelerde azalma bekleniyor. Düzenleme, araçların geçişlerini daha kontrollü gerçekleştirmesini sağlayarak ani manevraların ve sıkışmaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Ayrıca kavşak geometrisinin iyileştirilmesi, acil durum ve servis araçlarının erişimini de olumlu etkileyecek.

Mustafa Yalçın, düzenlemelerin trafik akışının daha sağlıklı yönetilmesine katkı sunduğunu belirterek, "Talas’ın ulaşım altyapısını günü kurtaran değil, geleceği de dikkate alan bir anlayışla ele alıyoruz. Trafiğin yoğunlaştığı noktalarda yaptığımız düzenlemelerle hem ulaşım konforunu artırıyor hem de güvenliği en üst seviyeye çıkarıyoruz. Timuçin Caddesi, Pazar Caddesi ve Defne Sokak bağlantısında yaptığımız bu çalışma da bunun güzel bir örneği. Çalışmamız tamamlandığında bölgedeki trafik akışı daha düzenli ve kontrollü hale gelecek." dedi.

Belediye yetkilileri, uygulamanın tamamlanmasının ardından bölgede seyreden sürücülere ve yayalara yönelik olumlu etkilerin izleneceğini ve gerekirse ilave düzenlemelerin yapılacağını bildiriyor.

TALAS BELEDİYESİ, İLÇENİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA ATATÜRK BULVARI’NDAN YENİDOĞAN MAHALLESİ’NE BAĞLANTI SAĞLAYAN TİMUÇİN CADDESİ ÜZERİNDE, PAZAR CADDESİ VE DEFNE SOKAK BAĞLANTILARINI KAPSAYAN NOKTADA AKILLI KAVŞAK DÜZENLEMESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR.