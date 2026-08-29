Talha Özkan yeniden il başkanı seçildi, yeni yönetim açıklandı

Kongre ve katılımcılar:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik 15. Olağan Kongresi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Seçim ve yönetim listesi:

Seçime tek listeyle giren Talha Özkan güven tazeledi. Özkan başkanlığındaki yeni yönetimde yer alan isimler şu şekilde açıklandı: Semih Sancar, İsmail Yavaş, İsmail Zeki Uyanık, Kadir Esat Kısacık, Önder Çakır, Gamze Aras, Nurettin Oydu, Serkan Tiryaki, Hasan Yıldırım, Bahadır Kaya, Nazmi Erdem, Ömür Pekr, Kadir Mete Öksüz, Fatma Çağla Çor, Salih Düzcan, Ercan Arıkan, Murat Işıldak, Ertan Oktay, Saim Turan ve Emre Güner.

Disiplin kurulu ve delegeler:

İl Disiplin Kurulu asil üyeliklerine İbrahim Özyurt, Hakan Şankaya, Abdullah Küçük, Serkan Oğuz, Ali Teki, Ömer Oyar ve İlyas Geçgelen seçildi. Üst Kurul Delegeleri asil üyeleri ise Talha Özkan, İbrahim Bahadır Emirler ve Hasan Yıldırım olarak duyuruldu.

Kongrede tek listeyle yapılan tercih ve genel başkan mesajının okunması, delegeler arasında birlik vurgusunu öne çıkardı. Yeni yönetim kadrosunun il teşkilat çalışmalarını ve yerel etkinlikleri yürütmek üzere göreve başlaması bekleniyor.

MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ BELLİ OLDU