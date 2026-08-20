Tasarruf bilinci artıyor: kadın katılımı şimdiye kadarki en yüksek düzeyde

Araştırmanın öne çıkan bulguları:

ING Türkiye ile NielsenIQ iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2026 ikinci çeyrek sonuçları, tasarruf sahipliği ve davranışlarında belirgin değişimleri ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye genelinde tasarruf sahibi oranı yüzde 54 seviyesine yükselirken, kadınların tasarruf sahibi olma oranı yaklaşık yüzde 60 ile şimdiye kadarki en yüksek düzeye ulaştı. Ayrıca düzenli tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

Tasarruf motivasyonları ve tasarruf planı:

Katılımcıların tasarruf yapma nedenleri arasında en öne çıkan motivasyon %34 ile geleceğe yatırım yapmak olurken, %26 ile beklenmedik risklere karşı güvence sağlama ihtiyacı ikinci sırada yer aldı. Tasarrufu olmayanların %23'ü yakın gelecekte birikim yapmayı planladığını ifade etti; tasarrufu olmayanlar arasında gelecekte tasarruf yapmayı planlayan kadınların oranı %30 ile erkeklerden 11 puan daha yüksek ölçüldü. Yaş grupları incelendiğinde, tasarruf yapma planının en güçlü olduğu grup %29 ile 25-44 yaş aralığı olarak öne çıktı.

Tasarruf araçları ve demografik eğilimler:

Araştırma, tasarruf sahiplerinin ortalama iki farklı tasarruf aracını eş zamanlı kullandığını gösteriyor. Bu çeyrekte en yaygın araçlar arasında yastık altı altın ve değerli madenler yüzde 40 ile ilk sırada yer aldı; bunu yastık altı döviz ve TL nakit yüzde 38 ve altın ve diğer değerli maden hesapları yüzde 24 izledi. TL vadeli hesapların tercih edilme oranı %23, hisse senedi ve borsa yatırımları ise %17 seviyesinde gerçekleşti.

Yaşa göre tercih değişimleri dikkat çekti: 45-54 yaş aralığında yastık altı döviz ve TL tercihlerinde önceki döneme göre 13 puanlık düşüş görülürken, aynı yaş grubunda TL vadeli hesap tercihinde 4 puanlık artış kaydedildi. Genç yatırımcılar (18-24) arasında altın ve diğer değerli maden hesaplarına yönelimin güçlendiği; bu grupta söz konusu ürünü tercih edenlerin oranının %34 ile 7 puan arttığı, yastık altında tutmayı tercih edenlerin oranının ise %30 ile 6 puan gerilediği belirtildi.

Cinsiyet bazlı tercihlerde ise kadınlar yastık altı altın, döviz ve TL araçlarını erkeklerden daha fazla tercih ederken, erkekler hisse senedi, fon, döviz vadeli hesaplar, kripto varlıklar, araç, emlak ve katılım hesapları gibi daha çeşitli yatırım araçlarına yönelme eğiliminde bulundu.

Getiri beklentileri, finansal bilgi ve davranışlar:

Getiri beklentileri açısından orta vadeli beklenti önceki döneme göre 9 puan artarak yüzde 51'e yükseldi; böylece tasarruf sahibi her iki kişiden birinin orta vadeli getiri beklediği görüldü. Uzun vadeli getiri beklentisi toplamın %38'ini oluşturdu ancak bu oran önceki döneme göre 7 puan geriledi.

Katılımcıların finansal davranışlarına dair bulgular da dikkat çekici: Araştırmaya katılanların %90'ı son bir ay içinde internet veya mobil bankacılık hizmetlerinden yararlanırken, yatırım ve birikim ürünleri konusunda kendini bilgili bulanların oranı %37 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde %42 olurken, kadınlarda yaklaşık %33 olarak ölçüldü (erkekler kadınlardan 9 puan daha yüksek). Katılımcıların %35'i finansal kararlarından tek başına sorumlu olduğunu bildirirken %56'sı kararları başkalarıyla birlikte aldığını ifade etti. Her zaman aylık bütçe takibi yaptığını belirtenlerin oranı ise %23 ile önceki döneme göre 6 puan arttı.

Yorum ve banka perspektifi:

ING Türkiye Özel Bankacılık ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken araştırma sonuçlarını değerlendirirken, Sonuçlar, tasarruf bilincinin güçlenmeye devam ettiğini ve özellikle kadınların tasarruf yapma eğiliminde dikkat çekici bir artış yaşandığını gösteriyor. Bununla birlikte finansal okuryazarlığın artırılması ve bireylerin doğru araçlara erişimin kolaylaştırılması ile yatırım ürünleri konusunda bilgi sahibi olduğunu ifade edenlerin oranının daha çok yükselebileceğini düşünüyoruz. Bu yaklaşımla banka olarak biz de ING Mobil’i yalnızca bir bankacılık uygulaması değil; müşterilerimizin yatırım araçlarını analiz edip farklı dönem performanslarını karşılaştırabildiği, daha bilinçli yatırım kararları almasını destekleyen güçlü bir yatırım platformu olarak konumluyoruz. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan ve Avrupa’nın en iyi bankası seçilen ING Grubu’ndan aldığımız güçle yatırım deneyimini sürekli ileriye taşımaya devam edeceğiz.

Genel olarak sonuçlar, tasarruf sahipliğinde yükseliş ve kadınların ekonomide daha aktif birikim rolü üstlenme eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Orta vadeli getiri beklentilerindeki güçlenme, yatırım tercihleri ve demografik farklılıklar önümüzdeki dönem tasarruf ürünlerinin ve finansal okuryazarlık programlarının şekillenmesinde belirleyici olacak.

ING TÜRKİYE ÖZEL BANKACILIK VE YATIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEZİN ERKEN