Kırıkkale'de 12 milyon liralık sentetik hap operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, şüpheli hareketlilik tespit edilen iki farklı aracı durdurdu.

Operasyon kapsamında S.B., B.C., S.Ş., G.Ö., S.B.K. ve S.O.D.'nin bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda 107 bin 200 adet sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu değerlendirildi ve söz konusu uyuşturuculara el konuldu.

Gözaltı ve adli süreç:

Önlemler kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularını takiben, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürüyor ve emniyet kaynakları benzer uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

KIRIKKALE'DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA OLAN 107 BİN 200 SENTETİK HAP İLE YAKALANAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI