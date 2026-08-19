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Tatvan'da bims üretiminde standardizasyon ve kalite vurgulandı

Tatvan'da düzenlenen seminerde bims sektörüne standartlar, kalite kriterleri ve mevzuat anlatıldı; pomzanın bölge ekonomisindeki rolü vurgulandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tatvan'da bims üretiminde standardizasyon ve kalite vurgulandı

Tatvan'da bims üretiminde standardizasyon ve kalite vurgulandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, bölgesel ölçekte bims sektörüne yönelik olarak düzenlenen "Standartlar ve Kalite" semineri sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, yerel ticaret odası ve kamu kurumlarının iş birliğiyle düzenlenerek üretimde kalite ve mevzuat farkındalığını artırmayı hedefledi.

Düzenleyenler ve katılımcılar:

Seminere ev sahipliği yapan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ile birlikte Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bitlis Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve TSE Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü temsilcileri etkinlikte yer aldı. Açılış ve sunumlarda Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Cem Aysan, TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve TSE Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü İbrahim Seyhan söz aldı; STK temsilcileri, ilgili kurum yetkilileri ve sektör aktörleri katılımcılar arasındaydı.

Ele alınan başlıca konular:

Seminerde, bims üretiminde uygulanması gereken standartlar, kalite kriterleri ve ilgili mevzuat detaylı biçimde anlatıldı. İbrahim Seyhan, uygunluk değerlendirme süreçleri ve üretimde dikkat edilmesi gereken teknik hususlara ilişkin sunum yaptı. Bitlis İl Müdürlüğü uzmanları ise tesisleri ilgilendiren çevre ve yapı standartları ile yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca sektörün gelişimi, üretim kalitesinin artırılması ve standartlara uygun üretimin ticari sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önem ele alındı. TATSO Başkanı Bilal Adabağ, bims'ün temel hammaddesi olan pomza madeninin bölge ekonomisi ve sektör için önemine dikkat çekti; kaliteli hammadde ve standartlara uygun süreçlerin geleceğe yatırım olduğunu belirtti.

Seminer soru-cevap ve karşılıklı görüş alışverişi oturumlarıyla tamamlandı. Katılımcılar, sektörün geliştirilmesi ve standardizasyonun yaygınlaştırılması yönünde yapılabilecek uygulamalar üzerine görüşlerini paylaştı ve bölgesel bilgilendirmenin önemini vurguladılar.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BİMS SEKTÖRÜNE YÖNELİK “STANDARTLAR VE KALİTE” KONULU BÖLGESEL...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BİMS SEKTÖRÜNE YÖNELİK “STANDARTLAR VE KALİTE” KONULU BÖLGESEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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