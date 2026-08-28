Tekkeköy'de SUV ile otomobil çarpıştı; iki sürücü yaralandı

Tekkeköy'de trafik kazası: iki sürücü hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada bir SUV ile bir otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı. Olay, Kirazlık Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza anı ve araçların konumu:

Edinilen bilgiye göre, Melek S. idaresindeki 41 EA 053 plakalı Chery marka SUV araç ile Atalay Y. yönetimindeki 16 TV 245 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç önce yol kenarındaki demir bariyere, ardından orta refüjdeki ağaca çarptı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde tutanak tuttu.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE SUV ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.