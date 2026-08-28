Dolar 48,2401 +0,50%
Euro 56,2241 +0,01%
Bist 14.563,82 -0,08%
Altın Gram 7.215,97 -0,24%
EUR/USD 1,1650 -0,08%
Brent Petrol 88,20 -0,36%
--°

Tekkeköy'de SUV ile otomobil çarpıştı; iki sürücü yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 41 EA 053 plakalı SUV ile 16 TV 245 plakalı otomobil çarpıştı; sürücüler Melek S. ve Atalay Y. yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 11:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tekkeköy'de SUV ile otomobil çarpıştı; iki sürücü yaralandı

Tekkeköy'de trafik kazası: iki sürücü hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada bir SUV ile bir otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı. Olay, Kirazlık Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza anı ve araçların konumu:

Edinilen bilgiye göre, Melek S. idaresindeki 41 EA 053 plakalı Chery marka SUV araç ile Atalay Y. yönetimindeki 16 TV 245 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç önce yol kenarındaki demir bariyere, ardından orta refüjdeki ağaca çarptı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde tutanak tuttu.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE SUV ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ...

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE SUV ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kamyon yangını Sandıklı'da 100 hektarlık alanı etkiledi
images

Aziziye sokakta alacak kavgası sonrası bıçaklama: şüpheli yakalandı
images

Avcılar'da çatı yangını: gelişmeler henüz netleşmedi
images

Büyükçekmece meclisi kentsel dönüşümün önünü açan imar düzenlemelerini onayladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa büyürken enerji önceliği öne çıktı

Çivril'de Efe Güngör konseriyle 30 ağustos coşkusu

Denizli'de dış ticaret işlemlerini hızlandıracak tarım müdürlüğü yetkisi

Ayvalık'ı marka değerine taşıyan 38 projeyle ikinci dönem hedefi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza