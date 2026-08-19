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Teknofest Mavi Vatan ziyaretçilerine ücretsiz deniz ve kara ulaşımı

Kocaeli'de 20-23 Ağustos'ta düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için ücretsiz vapur seferleri ve 9 noktadan ring araçlarıyla ulaşım sağlanacak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Teknofest Mavi Vatan ziyaretçilerine ücretsiz deniz ve kara ulaşımı

Ulaşım düzenlemeleri ve hizmet saatleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine katılacak ziyaretçilere ücretsiz ulaşım sağlanacağını duyurdu. Amaç, ziyaretçi akışını düzenlemek ve festival alanına erişimi kolaylaştırmak.

Deniz ulaşımı:

Gün boyu karşılıklı düzenlenecek ücretsiz vapur seferleri üç güzergâhta hizmet verecek: İzmit 1 Mart Vapur İskelesi - Gölcük İskelesi, Tütünçiftlik İskelesi - Değirmendere İskelesi ve Derince İskelesi - Kavaklı İskelesi. İzmit İskelesi'nden ilk sefer 07.15'te başlayacak; seferler 30 dakika aralıklarla yapılacak ve son sefer Gölcük'ten 21.15'te gerçekleştirilecek.

Karayolu ve otopark düzenlemeleri:

Özel araçlarıyla gelecek ziyaretçiler için kent genelinde oluşturulan otopark alanlarından festival alanına ücretsiz ring servisleriyle ulaşım sağlanacak. Belirlenen otoparklar şunlar: Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahil, Roma Mezarı/Konca Karavan Otopark, Yeniköy TIR Parkı, Tütünçiftlik Otoban Üstü, Tütünçiftlik Sahil, İzmit NCity ve Yeniköy 2.

Ziyaretçilerin otoparklardan hareket eden ring servislerinin güzergâh ve saat bilgileri ile vapur seferlerine ilişkin ayrıntılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden takip edilebilecek.

KOCAELİ&#039;DE YARIN BAŞLAYACAK TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİĞİ İÇİN ULAŞIM GÜZERGAHLARI...

KOCAELİ'DE YARIN BAŞLAYACAK TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİĞİ İÇİN ULAŞIM GÜZERGAHLARI BELİRLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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