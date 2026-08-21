Teşkilat toplantısında Kars saha çalışmaları ve koordinasyon gündeme geldi

AK Parti Kars teşkilatı toplantısında genel değerlendirme

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar başkanlığında düzenlenen teşkilat toplantısında, il teşkilatının kent genelinde yürüttüğü çalışmalar ve saha faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda, mevcut uygulamaların etkililiği ile sahadan gelen geri bildirimlerin nasıl daha hızlı ve düzenli aktarılacağı ele alındı.

saha çalışmaları ve iletişim:

İl teşkilatının ilçeler ve mahallelerde sürdürdüğü saha faaliyetleri detaylandırıldı. Vatandaşlarla yapılan doğrudan temasların kayıt altına alınması ve taleplerin ilgili mercilere zamanında iletilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda, teşkilat mensuplarının sahadaki iletişimini güçlendirecek yöntemler ve ulaşılmayan kesimlere nasıl erişileceği konusunda görüş alışverişi yapıldı.

koordinasyon ve gelecek dönem planları:

Toplantıda teşkilatın tüm kademelerinin eşgüdüm içinde hareket etmesinin önemi öne çıktı. Yürütülen faaliyetlerin düzenli takip edilmesi, raporlama mekanizmalarının iyileştirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışma takviminin planlanması konuşuldu. Katılımcılar, saha verilerinin stratejik karar alma süreçlerinde daha etkin kullanılmasına yönelik öneriler sundu.

Toplantı sonunda, teşkilatın birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceği tekrarlandı. Teşkilat mensuplarının görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından oturum sona erdi; Kars genelinde ve ülke çapında yürütülecek faaliyetlere aynı kararlılıkla devam edileceği mesajı paylaşıldı.

AK PARTİ KARS TEŞKİLATI TOPLANDI: SAHA ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)