Dolar 48,0617 +0,15%
Euro 56,2038 +0,24%
Bist 14.505,72 +0,76%
Altın Gram 7.166,41 +1,45%
EUR/USD 1,1689 +0,07%
Brent Petrol 93,98 +0,21%
--°

Teşkilat toplantısında Kars saha çalışmaları ve koordinasyon gündeme geldi

AK Parti Kars teşkilatı, Muammer Sancar başkanlığında yapılan toplantıda saha çalışmaları, halkla temas ve önümüzdeki faaliyetlerin planlamasını ele aldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Teşkilat toplantısında Kars saha çalışmaları ve koordinasyon gündeme geldi

AK Parti Kars teşkilatı toplantısında genel değerlendirme

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar başkanlığında düzenlenen teşkilat toplantısında, il teşkilatının kent genelinde yürüttüğü çalışmalar ve saha faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda, mevcut uygulamaların etkililiği ile sahadan gelen geri bildirimlerin nasıl daha hızlı ve düzenli aktarılacağı ele alındı.

saha çalışmaları ve iletişim:

İl teşkilatının ilçeler ve mahallelerde sürdürdüğü saha faaliyetleri detaylandırıldı. Vatandaşlarla yapılan doğrudan temasların kayıt altına alınması ve taleplerin ilgili mercilere zamanında iletilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda, teşkilat mensuplarının sahadaki iletişimini güçlendirecek yöntemler ve ulaşılmayan kesimlere nasıl erişileceği konusunda görüş alışverişi yapıldı.

koordinasyon ve gelecek dönem planları:

Toplantıda teşkilatın tüm kademelerinin eşgüdüm içinde hareket etmesinin önemi öne çıktı. Yürütülen faaliyetlerin düzenli takip edilmesi, raporlama mekanizmalarının iyileştirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışma takviminin planlanması konuşuldu. Katılımcılar, saha verilerinin stratejik karar alma süreçlerinde daha etkin kullanılmasına yönelik öneriler sundu.

Toplantı sonunda, teşkilatın birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceği tekrarlandı. Teşkilat mensuplarının görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından oturum sona erdi; Kars genelinde ve ülke çapında yürütülecek faaliyetlere aynı kararlılıkla devam edileceği mesajı paylaşıldı.

AK PARTİ KARS TEŞKİLATI TOPLANDI: SAHA ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

AK PARTİ KARS TEŞKİLATI TOPLANDI: SAHA ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadın girişimciler TKDK'da buluştu: hibe ve yatırım fırsatları ele alındı
images

Uludere'de kamu hizmetlerinde verimlilik ve vatandaş odaklılık öncelik oldu
images

BEUN mühendisleri araç altına monte kürekli mekanizma için patent aldı
images

Kilosunu 155'ten 80'e indirdi, küçük işletmeyle hayatını yeniden kurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaşehir'de üzüm sergisini talan eden yaban domuzları üreticiye büyük zarar verdi

Hakkâri'ye 128 milyonluk filo takviyesi: 20 araç hizmete girdi

Afyon'daki kampı tamamlayan Elazığspor izne çıktı

Kayseri'ye 1.800 m²'lik aqua park İç Anadolu'ya hareket getirecek

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız