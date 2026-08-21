TİGAD Iğdır çalıştayı medyada geniş yankı buldu

TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı medyada nasıl yansıtıldı?

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından 6-10 Ağustos 2026 tarihlerinde Iğdır Kültür Merkezi'nde düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı, ulusal, bölgesel ve yerel medyada yoğun ilgi gördü. Çalıştaya Türkiye’nin farklı illerinden 140 gazeteci katıldı; Haber Metre raporu etkinliğin medya görünürlüğünü sayısal verilerle belgeledi.

Medya görünürlüğü:

20 Temmuz-17 Ağustos 2026 dönemini kapsayan Haber Metre raporuna göre, çalıştayla ilgili toplam 3 bin 56 haber yayımlandı. Bu haberlerden 64 farklı sitede manşet çıktığı, manşetlerde toplamda 438 saat kaldığı, ayrıca 122 haberde ana sayfada yer aldığı ve ana sayfalarda toplam bin 316 saat yayınlandığı belirtildi. İçerikler, 132 günlük, haftalık ve aylık ulusal, bölgesel ve yerel gazetede yer aldı ve 23 ulusal ve yerel televizyon kanalında haber olarak yayımlandı.

Erişim, etkileşim ve ekonomik karşılığı:

Rapor, çalıştay haberlerinin toplamda 150 milyon 114 bin 602 kişiye eriştiğini, sosyal medyada ise 301 milyon 87 bin 342 etkileşime ulaştığını gösterdi. Haberlerin reklam eşdeğer değeri 281 bin 276 dolar olarak hesaplandı. Bu veriler, etkinliğin yalnızca mesleki bir buluşma olmanın ötesinde, Iğdır kentinin medya ve dijital görünürlüğünü artıran bir unsur olduğunu ortaya koyuyor.

Haber Metre verileri, çalıştayın kapsamının ve medyaya yansımalarının nicel bir dökümünü sunarken, şehir odaklı etkinliklerin yerel görünürlüğe katkısını da somut rakamlarla gösteriyor. TİGAD Iğdır çalıştayı, katılımcı gazetecilerin ağlarını genişletmesinin yanı sıra Iğdır’ın haber gündemindeki yerini güçlendirdi.

TİGAD IĞDIR ÇALIŞTAYI’NIN MEDYA YANSIMASI DİKKAT ÇEKTİ