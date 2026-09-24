Tıp fakültesi oryantasyonunda bağımlılık farkındalığı güçlendirildi

Eğitim oturumları:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Tıp Fakültesi oryantasyon programı kapsamında öğrencilere bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimleri sunuldu. Program çerçevesinde Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele, Narkotik Gençlik ve Narko Rehber Eğitimi ve Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalık başlıklı oturumlar düzenlendi. Her oturumda öğrencilere bağımlılık türleri, riskli davranışların tanımlanması ve müdahale yolları anlatıldı.

Dijital ortam ve riskler:

Eğitimlerde dijital platformlarda karşılaşılabilecek tehditler ve sanal ortamdaki bahis ile şans oyunlarının gençler üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Öğrencilere, çevrim içi kumarın görünür ve gizli risklerini tanıma, riskli davranışların erken belirtilerini fark etme ve gerektiğinde mesleki yardım arama yolları hakkında bilgiler verildi. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yapılandırılmasının bağımlılıkların önlenmesinde kritik rol oynadığı vurgulandı.

Koruyucu yaklaşımlar ve Yeşilay katkısı:

Programda ayrıca bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda sürdürülen farkındalık çalışmaları aktarıldı; bu kapsamda Yeşilay da katkı sundu. Katılımcılara koruyucu sağlık hizmetleri, erken müdahale ilkeleri ve toplum tabanlı farkındalık çalışmaları hakkında uygulamaya dönük yaklaşımlar gösterildi. Bu eğitimlerle tıp öğrencilerinin hem bireysel korunma stratejileri geliştirmesi hem de gelecekte koruyucu sağlık hizmetleri alanında rol alması hedeflendi.

Oryantasyon kapsamında verilen eğitimler, öğrencilerin bağımlılıkların önlenmesi ve koruyucu sağlık uygulamalarına dair bilgi düzeyini artırmayı amaçladı ve erken farkındalığın önemine dikkat çekti.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE ORYANTASYON PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERE BAĞIMLILIK TÜRLERİ, DİJİTAL ORTAMDAKİ RİSKLER VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.