Torbalı'da park halindeki Skywell marka araçta patlamalarla yangın çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde park halinde bulunan bir elektrikli otomobil, edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle aniden yanmaya başladı. Olayda sözü geçen aracın Skywell marka olduğu belirtildi.

yangının gelişimi:

Araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüdü ve yangın sırasında araçta patlamalar yaşandı. Patlamaların etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine gelen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

itfaiye müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldığı aktarıldı.

İZMİR'İN TORBALI İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALDI. YANGIN SIRASINDA ARAÇTA PEŞ PEŞE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ.