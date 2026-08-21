Tosya'nın şehir dokusu yenileniyor: modern düğün salonu ve peyzaj çalışmaları son aşamada

Yeni düğün salonunda sona yaklaşıldı:

Tosya Belediyesi tarafından inşa edilen yeni düğün salonunda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yapımın son aşamasındaki işleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Modern mimarisi, fonksiyonel planlaması ve şık iç mekân düzeniyle tasarlanan salonun, ilçeye değer katacak bir mekan olarak öne çıktığı vurgulandı.

salonun özellikleri ve bölgesel önemi:

İlçede benzeri az olan niteliklere sahip olduğu ifade edilen düğün salonu, çok amaçlı kullanım imkanı ve çağdaş estetiğiyle dikkat çekiyor. Belediye yetkilileri salonun, sosyal etkinlikler ve toplu kutlamalar için uzun vadede önemli katkı sağlayacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte mekanın işletmeye açılacağı ve halkın hizmetine sunulacağı kaydedildi.

Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde düzenleme çalışmaları:

Aynı dönemde belediye ekipleri Çanakkale Şehitleri Caddesi nde peyzaj ve altyapı düzenlemeleri yürütüyor. Yenilenen aydınlatma direklerinin montajının ardından orta refüjlere çimlendirme çalışmaları yapılıyor. Başkan Kavaklıgil de caddede devam eden uygulamaları inceledi ve güzergahın daha modern, düzenli ve estetik bir görünüm kazanmasının hedeflendiğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, DÜĞÜN SALONUNDAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.