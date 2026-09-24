Trump ve Xi beyaz saray'da stratejik konulara odaklandı

Görüşme sonrası kısa tur ve değerlendirmeler

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına konuştu. Trump, görüşmeyi harika olarak nitelendirdiğini belirtti ve iki liderin temaslarının olumlu bir atmosferde sürdüğünü vurguladı.

Toplantı sonrası Trump ve Xi, Beyaz Saray çevresinde kısa bir tur yaptı; yeni açılan helikopter pistini incelediler ve Marine One helikopterini yakından gördüler. Trump, Xi'nin granit gibi somut malzemelere ilgi gösterdiğini, graniti sevdiğini de sözlerine ekledi.

Tayvan meselesine Xi'nin vurgusu:

Çin devlet haber ajansı Xinhuanın haberine göre Xi, görüşmede Tayvan konusunu gündeme getirdi. Xi, Çin'in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan meselesinde ABD'nin, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı duruşunu sürdürmesini ve bu konuda ihtiyatlı davranmasını istedi.

İran mutabakatı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği:

Xinhua ayrıca Xi'nin Washington ile Tahran arasında Haziran ayında imzalanan mutabakat zaptına geri dönülmesini desteklediğini ve Hürmüz Boğazının güvenli deniz trafiğine yeniden açılmasının önemine değindiğini aktardı. Bu açıklama, görüşmenin yalnızca ikili ilişkilere değil, bölgesel güvenlik meselelerine de odaklandığını gösterdi.

Xi, Beyaz Saray ziyaretinin ardından ayrılırken akşam düzenlenecek yemekte tekrar Trump ile bir araya geleceği bildirildi; bu, liderlerin temaslarının resmi oturumların ötesine taşındığına işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray’da "harika bir görüşme gerçekleştirdiğini" söyledi.