Dolar 48,8478 +0,03%
Euro 55,6628 +0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.762,38 -0,29%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 107,59 +4,38%
--°

Trump ve Xi beyaz saray'da stratejik konulara odaklandı

Beyaz Saray görüşmesinde Trump, Xi ile temasların olumlu geçtiğini söyledi; Xi ise Tayvan, ABD-İran mutabakatı ve Hürmüz Boğazı'na vurgu yaptı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Trump ve Xi beyaz saray'da stratejik konulara odaklandı

Görüşme sonrası kısa tur ve değerlendirmeler

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına konuştu. Trump, görüşmeyi harika olarak nitelendirdiğini belirtti ve iki liderin temaslarının olumlu bir atmosferde sürdüğünü vurguladı.

Toplantı sonrası Trump ve Xi, Beyaz Saray çevresinde kısa bir tur yaptı; yeni açılan helikopter pistini incelediler ve Marine One helikopterini yakından gördüler. Trump, Xi'nin granit gibi somut malzemelere ilgi gösterdiğini, graniti sevdiğini de sözlerine ekledi.

Tayvan meselesine Xi'nin vurgusu:

Çin devlet haber ajansı Xinhuanın haberine göre Xi, görüşmede Tayvan konusunu gündeme getirdi. Xi, Çin'in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan meselesinde ABD'nin, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı duruşunu sürdürmesini ve bu konuda ihtiyatlı davranmasını istedi.

İran mutabakatı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği:

Xinhua ayrıca Xi'nin Washington ile Tahran arasında Haziran ayında imzalanan mutabakat zaptına geri dönülmesini desteklediğini ve Hürmüz Boğazının güvenli deniz trafiğine yeniden açılmasının önemine değindiğini aktardı. Bu açıklama, görüşmenin yalnızca ikili ilişkilere değil, bölgesel güvenlik meselelerine de odaklandığını gösterdi.

Xi, Beyaz Saray ziyaretinin ardından ayrılırken akşam düzenlenecek yemekte tekrar Trump ile bir araya geleceği bildirildi; bu, liderlerin temaslarının resmi oturumların ötesine taşındığına işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray’da &quot;harika bir görüşme...

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray’da "harika bir görüşme gerçekleştirdiğini" söyledi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fidan New York'ta Brunei prensi Mateen ile ikili ve bölgesel iş birliğini görüşt...
images

DMM'den Mehmet Şimşek'in istifası iddialarına yalanlama
images

Fidan New York'ta Libya'nın geleceği için uluslararası adım çağrısı yaptı
images

Fidan New York'ta Konaković ile bölgesel ve ikili gündemi görüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kürsüde netanyahu'ya yönelen tepkiler sosyal medyada dünya gündeminde

Yerleşime yakın zeytinlikte çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri seferde

Kovancılar’da anlık refleks kazaya dönüştü: iki kişi yaralandı

Adana'da komşu tarafından sopayla darbedilen köpeğin görüntüleri ortaya çıktı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği