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Fidan New York'ta Libya'nın geleceği için uluslararası adım çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Libya toplantısında Türkiye'nin 'Tek Libya' yaklaşımını ve kapasite inşa taahhüdünü yineledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:37

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 22:39

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Fidan New York'ta Libya'nın geleceği için uluslararası adım çağrısı yaptı

Fidan New York'ta Libya'nın geleceği için uluslararası adım çağrısı yaptı

Toplantı ve katılımcılar:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen 'Libya'da Barış, Birlik ve Refah için Uluslararası Destek' başlıklı toplantıya katıldı.

Toplantıda Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin iştirak ettiği oturumlarda BM Siyasi Süreci, ekonomik refah ve güvenlik meseleleri ele alındı.

Türkiye'nin mesajı ve taahhütleri:

Bakan Fidan hitabında, Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizdi ve Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Fidan, 11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve Trablus ile Bingazi'deki temaslarına atıfta bulunarak, Türkiye'nin 'Tek Libya' politikası çerçevesinde birleşik hükümetin kurulması için yürütülen girişimleri desteklediğini yineledi.

Bakan ayrıca, uluslararası ortakların Libya'da ayrım gözetmeksizin tüm taraflar ve aktörlerle diyalog yürütmesinin önemine dikkati çekti ve sürecin Libyalıların sahipliğinde ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Kapasite inşası ve Türkiye'nin rolü:

Fidan, Türkiye'nin Libya'da ekonomi ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi ile güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü kapasite inşa katkılarını hız kesmeden sürdüreceğini aktardı.

Sunumunda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de Libya'da kalkınma ve güvenlik dahil ihtiyaç duyulan alanlarda kilit rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BULUNDUĞU ABD&#039;NİN NEW YORK KENTİNDE TÜRKİYE...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BULUNDUĞU ABD'NİN NEW YORK KENTİNDE TÜRKİYE VE ABD'NİN EŞ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "LİBYA'DA BARIŞ, BİRLİK VE REFAH İÇİN ULUSLARARASI DESTEK" BAŞLIKLI TOPLANTIYA KATILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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