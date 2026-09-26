Turgutlu'da okul saldırısında 7 şüpheli tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest

Turgutlu'daki saldırı ve yaralanan öğrenciler

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamlı bir gözaltı ve adli sürece dönüştü.

Gözaltılar ve adliyeye sevk:

Soruşturma sonucu H.O. ile birlikte annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ve bir arkadaşının da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından bu 7 şüpheli tutuklandı.

Serbest bırakılanlar ve süreç:

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi. Soruşturma ve takipsel işlemlerin sürdüğü, adli süreç tamamlanana kadar konuyla ilgili ek adımların atılacağı bildirildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.’nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı