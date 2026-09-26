Şişli'de trafikte darp: sürücüye 180 bin lira ceza, ehliyete 60 gün el kondu

Olayın gelişimi:

Olay, 25 Eylül tarihinde Şişli'de meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobil sürücüsü C.D.'nin (39) trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü darp ettiği görülüyordu. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada C.D. tespit edilerek gözaltına alındı.

Uygulanan idari yaptırımlar:

İnceleme sonucunda şahsa, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi uyarınca işlem yapıldı. Şahsa 180 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve aracına 60 gün trafikten men cezası uygulandı.

Adli süreç:

İdari yaptırımların yanı sıra C.D. hakkında yürütülen tahkikat kapsamında "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarına ilişkin işlemler gerçekleştirildi. Soruşturma dosyası, adli makamlara ikmalen gönderildi.

Olayın sosyal medyaya yansıması, trafik ortamındaki şiddet ve yol üzerindeki tartışmaların nasıl cezai ve idari yaptırımlara yol açtığını bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için görüntü ve delillerin dikkatle incelendiğini bildirdi.

ŞİŞLİ’DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ DARP EDEN SÜRÜCÜYE 180 BİN TL CEZA KESİLDİ