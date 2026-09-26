Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Gece operasyonunda 17 ses cihazı ele geçirildi: kaçak avcılıkla mücadele sürüyor

Zonguldak'ta Doğa Koruma ekipleri, Çaycuma'da gece denetiminde yasa dışı avcılıkta kullanılan 17 ses cihazı ele geçirip 4 kişi hakkında işlem başlattı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 02:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece operasyonunda 17 ses cihazı ele geçirildi: kaçak avcılıkla mücadele sürüyor

denetimler ve ele geçirilenler:

Zonguldak'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatını tehdit eden kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla gece saatlerinde saha denetimi gerçekleştirdi.

Çaycuma ilçesindeki çalışmalarda, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 17 ses cihazı ele geçirildi.

işlemler ve takip:

Denetimler kapsamında 4 kişi hakkında işlem başlatıldı. Yetkililer, yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın engellenmesine yönelik kontrollerin farklı noktalarda sürdürüleceğini bildirdi.

ZONGULDAK&#039;TA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİ, YABAN HAYATINI TEHDİT EDEN KAÇAK AVCILIĞIN...

ZONGULDAK'TA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİ, YABAN HAYATINI TEHDİT EDEN KAÇAK AVCILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA GECE SAATLERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı
images

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor
images

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı
images

Ali Tarakcı'nın bakan istifa iddiası tutuklama getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı