Türkeli sahillerinde kuvvetli rüzgar uyarısı: denize girilmesin

uyarı ve hava verileri:

Türkeli Kaymakamlığı, Sinop Meteoroloji Müdürlüğü ve Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan son verilere dayanarak ilçe halkını uyardı. Yapılan açıklamada, 21 Ağustos Cuma günü deniz koşullarında bozulma beklendiği vurgulandı.

rüzgar yönü ve hızları:

Kaymakamlık bildirisine göre rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden (gündoğusu ve poyraz) eseceği, ortalama olarak 28-30 km/s hızla esmesi, yüksek değerlerde ise 33-35 km/s hızlara ulaşması öngörülüyor.

dalga yüksekliği ve risk değerlendirmesi:

Rüzgarın etkisiyle sahillerde dalga yüksekliğinin 0,8 ile 1,2 metre arasında olması bekleniyor. Bu koşulların muhtemel boğulma vakalarına zemin hazırlayabileceği belirtilerek can güvenliğinin ön planda tutulması gerektiği kaydedildi.

Türkeli Kaymakamlığı, olası kazaları önlemek amacıyla ilçe genelindeki sahillerde denize girilmesinin uygun görülmediğini duyurdu ve vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE BEKLENEN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE KAYMAKAMLIK TARAFINDAN VATANDAŞLARA DENİZE GİRİLMEMESİ YÖNÜNDE HAYATİ UYARI YAPILDI.