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Türkiye Fransa'ya 0-1 yenildi: mbappé'nin golü ve uğurcan'ın kırmızı kartı maçı şekillendirdi

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Kocaeli'de Fransa'ya 0-1 yenildi; Mbappé'nin 54. dakikadaki golü ve Uğurcan Çakır'ın 87. dakikadaki kırmızı kartı maçı belirledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 00:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Türkiye Fransa'ya 0-1 yenildi: mbappé'nin golü ve uğurcan'ın kırmızı kartı maçı şekillendirdi

maç özeti

Kocaeli Stadı'nda oynanan UEFA Uluslar Ligi müsabakasında Türkiye 0 - Fransa 1 sonucu alındı. Karşılaşmanın tek golünü Kylian Mbappé 54. dakikada kaydederken, maçın panoramasını VAR incelemesi sonrası çıkan Uğurcan Çakır'ın kırmızı kartı (87. dk.) tamamladı. Maç boyunca her iki takım da pozisyon üretse de Fransa tek farkla kazandı.

önemli anlar:

50. dakikada Arda Güler’in soldan kullandığı köşe atışında arka direkte İsmail’in kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Mike Maignan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

54. dakikada Olise’nin sağdan gönderdiği ara pasta ceza sahasının solunda topla buluşan Kylian Mbappé’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

69. dakikada ceza sahası içinde Cherki’nin ara pasında sağda topla buluşan Kounde’nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

75. dakikada Can Uzun’un baskısı sonucu savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kazanan Arda Güler’in dar açıdan yakın köşeye vuruşunda kaleci Maignan meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

85. dakikada VAR’dan gelen tavsiye üzerine hakem Felix Zwayer, Barcola ile mücadelesi sırasında Uğurcan Çakır’ın ceza alanı dışında topa koluyla dokunduğu pozisyonu incelemek üzere VAR monitörüne gitti. 87. dakikada incelemesini tamamlayan Zwayer, kaleci Uğurcan Çakır’a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Kocaeli

Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Nikolai Kimmeyer

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın (Eren Elmalı dk. 75), Salih Özcan, İsmail Yüksek (Melih Kabasakal dk. 88), Ferdi Kadıoğlu (Deniz Gül dk. 90+3), Arda Güler, Can Uzun (Kerem Aktürkoğlu dk. 75), Barış Alper Yılmaz (Altay Bayındır dk. 88)

Yedekler: Okan Kocuk, Emirhan Topçu, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Adrien Turffert, Rayan Cherki (Eduardo Camavinga dk. 78), Manu Kone, Adrian Rabiot, Michael Olise (Bradley Barcola dk. 78), Ousmane Dembele (Esteban Lepaul dk. 90), Kylian Mbappe (Desire Doue dk. 59)

Yedekler: Guillaume Restes, Jean Butez, Pierre Kalulu, Andy Diouf, Leny Yoro, Maghnes Akliouche, Lucas Da Cunha, Jeremy Jacquet

Teknik Direktör: Zinedine Zidane

Gol: Kylian Mbappé (dk. 54) (Fransa)

Kırmızı kart: Uğurcan Çakır (dk. 87) (Türkiye)

Sarı kartlar: Arda Güler, Salih Özcan (Türkiye); Dayot Upamecano, Manu Kone, Esteban Lepaul (Fransa)

Maç, Fransa'nın tek golü ve son bölümdeki disiplin cezasıyla skora bağlanırken, Türkiye için maç boyunca öne çıkan pozisyonlar ve kaleciyle rakip arasındaki bireysel mücadeleler belirleyici oldu. Uygulanan VAR süreci maçın kader anlarından birini oluşturdu.

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK MAÇINDA KOCAELİ&#039;NDE FRANSA&#039;YA 1-0...

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK MAÇINDA KOCAELİ'NDE FRANSA'YA 1-0 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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