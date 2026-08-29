Tuvallerde Kapadokya: Türk dünyasının ortak renkleri buluştu

etkinlik alanı ve katılımcılar:

"Türk Dünyasının Ortak Tuvali: Kapadokya" temasıyla gerçekleştirilen buluşmaya Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye'den toplam 17 ressam katıldı. Etkinlik, Nevşehir'de tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törenle başladı ve eserler Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Katılımcılar bir hafta boyunca Kapadokya'nın farklı noktalarında çalışarak bölgenin vadilerini, peribacalarını, kaya oluşumlarını, balon ve at manzaralarını ile tarihi dokusunu kendi üslup ve teknikleriyle tuvallerine aktardılar. Organizasyon, eserlerin hem bölgeyi hem de Türk dünyasını sanat yoluyla buluşturmayı amaçladı.

saha çalışmaları ve sergi açılışı:

Ressamlar, Nevşehir'in önemli noktalarından Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi gibi alanlarda bir araya gelerek açık hava çalışmalarında bulundu. Yaklaşık bir haftalık yoğun üretim sürecinin ardından ortaya çıkan eserler, düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Sergi açılışında konuşan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY adına Sancar Mülazımoğlu, etkinliğe ev sahipliği yapan kuruluşlara teşekkür ederek, "Güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Ressamlarımızın ne kadar yetenekli olduklarını sanatseverler ve bölgeyi gezenler de gördü. Sanatçılarımız Kapadokya’da resim yapmaktan büyük bir haz duydu" dedi.

Avrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Hikmet Eren ise projenin yaklaşık 6 ay önce gündeme geldiğini ve başta Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi ile Kapadokya Alan Başkanlığı olmak üzere paydaşlarla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Eren, etkinliğin TÜRKSOY, Avrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İş Birliği Derneği ortaklığında düzenlendiğini vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: "22 Ağustos 2026 tarihinde Nevşehir’de startını verdiğimiz etkinlikte yaklaşık bir haftalık çalışma neticesinde ressamlarımız eserlerini bugün burada sergilemiş oldular. Ülkeler arasındaki gönül köprülerini kurduğumuzu düşünüyorum."

Eren, sanatçıların fırçalarıyla duygu ve düşüncelerini tuvallere yansıttığını, bundan sonraki süreçte bu eserlerin özelde Nevşehir, genelde ise Kapadokya ve Türkiye'yi Türk dünyasıyla buluşturacağını ve tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Organizasyon ve katılımcılara destek veren yerel yöneticilere teşekkür edildi.

Sergide yer alan eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi; etkinlik, Kapadokya’nın doğal ve kültürel zenginliklerinin Türk dünyasına sanat aracılığıyla taşınması hedefine hizmet etmeyi sürdürecek.

TÜRK DÜNYASININ FARKLI COĞRAFYALARINDAN GELEN RESSAMLAR, "TÜRK DÜNYASININ ORTAK TUVALİ: KAPADOKYA" TEMASIYLA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI RESSAMLAR BULUŞMASI KAPSAMINDA KAPADOKYA’NIN EŞSİZ GÜZELLİKLERİNİ TUVALLERİNE YANSITTI.