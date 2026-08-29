Yunusemre'de zafer coşkusu Tolga Çandar'ın türküleriyle taçlandı

Muradiye Meydanı'nda zafer türkülerinin buluşması:

Yunusemre Belediyesi tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Zafer Türküleri Konseri, Muradiye Meydanını dolduran vatandaşlara 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde coşkulu bir akşam yaşattı. Konserin yıldızı usta sanatçı Tolga Çandar oldu; sahnelediği türkülerle alana gelenlere unutulmaz anlar sundu.

Konser programı ve gösteriler:

Çandar, sevilen Türk Halk Müziği eserlerinin yanı sıra zafer türkülerine de yer verdi. Performans sırasında düzenlenen zeybek gösterisi, izleyicilerden yoğun ilgi gördü; sahnedeki müzikal anlatımla halk dansının ritimleri bir araya gelerek geceye renk kattı. Vatandaşlar söylenen türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek etkinliğin coşkusunu artırdı.

Protokol, takdim ve teşekkürler:

Konseri Demokrat Parti İl Başkanı İdris Mecek ve Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak da takip etti. Etkinlik öncesinde sahneye çıkan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Tolga Çandar'a çiçek takdim etti ve 'Bu güzel gecede bizlerle olan değerli sanatçımız Tolga Çandar’a ve meydanı dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Gece boyunca meydanı dolduran vatandaşların coşkusu, konserin en kalıcı görüntüsünü oluşturdu; türküler ve oyunlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamı birlikte ve yüksek sesle kutlandı.

YUNUSEMRE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN "ZAFER TÜRKÜLERİ KONSERİ"NDE SAHNE ALAN USTA SANATÇI TOLGA ÇANDAR, MURADİYE MEYDANI’NI DOLDURAN VATANDAŞLARA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.