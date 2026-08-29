Büyük zaferden güç alıyoruz: Gaziantep şehir hizmetleriyle geleceğe katkı sunuyor

Fatma Şahin'den 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zaferin milletin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve birlik ruhunun en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.

Büyük Zafer'in anlamı ve sorumluluk:

Şahin, 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir başarı olmadığını; imkansızlıklara rağmen istiklalinden vazgeçmeyen bir milletin kendi geleceğini belirlediği tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Mesajında, '30 Ağustos, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tek yürek olan aziz milletimizin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkışının destanıdır' ifadelerine yer verdi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan zaferin, milletin en zor şartlarda dahi bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Günümüzde zafer ruhunu yaşatma vurgusu:

Başkan Şahin, aradan geçen 104 yıla rağmen 30 Ağustos’un mesaj ve sorumluluğunun değişmediğini kaydetti. Dün cephede yazılan bağımsızlık destanının, bugün üretim, geliştirme ve yeni başarılarla geleceğe taşındığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayisinden teknolojiye, enerjiden ulaşıma kadar elde edilen milli başarıların, ülkenin kendi gücüne güvenerek ilerlediğinin en önemli göstergeleri olduğunu dile getirdi.

Gaziantepliler olarak bu ruhun ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini söyleyen Şahin, Antep'i 'Gazi' yapan mücadelenin ile 30 Ağustos'u Büyük Zafer’e taşıyan iradenin aynı vatan sevgisi, cesaret ve bağımsızlık inancının eseri olduğunu vurguladı. Şahin, bize düşenin bu emaneti sadece anmak değil; çalışarak, üreterek ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakarak yaşatmak olduğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlayışla hareket ettiğini söyleyen Şahin, 'Üreten, gençlerini geleceğe hazırlayan, bilim ve teknolojide ilerleyen, sosyal dayanışmasını güçlendiren bir Gaziantep için ortaya koyduğumuz her eser ve hizmeti bu büyük yürüyüşün bir parçası olarak görüyoruz' diyerek belediyenin şehirden ülkeye katkı sorumluluğunu öne çıkardı.

Mesajını milletin birlik olduğunda aşamayacağı engel olmadığına dikkat çekerek sürdüren Şahin, ülkenin istiklaline ve istikbaline aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Konuşmasını, 'Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor; Gaziantepli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum' sözleriyle sonlandırdı.

ŞAHİN: "BÜYÜK ZAFER’DEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ"